Ulduz futbolçunu gətirmək üçün göndərilən təyyarə boş qayıtdı

“Fənərbaxça”nın prezidenti Ali Koçun Kerem Aktürkoğlu üçün göndərdiyi şəxsi təyyarəsi İstanbula qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ali Koç təyyarəni futbolçunun transferini tamamlayıb onu İstanbula gətirmək üçün Lissabona göndərmişdi. “Fənərbaxça” transferi tamamlayıb futbolçunu UEFA Çempionlar Liqasının heyətinə daxil etmək istəyirdi. Lakin iki klub arasında aparılan danışıqlarda razılıq əldə olunmadıqdan şəxsi təyyarə İstanbula qayıtmağa qərar verib.

İddia edilir ki, "Fənərbaxça"nın razılaşma əldə etmədən transferi açıqlaması "Benfika"nın narazılığına səbəb olub.

