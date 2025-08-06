Ulduz futbolçunu gətirmək üçün göndərilən təyyarə boş qayıtdı

Ulduz futbolçunu gətirmək üçün göndərilən təyyarə boş qayıtdı
20:43 6 Avqust 2025
130 İdman
Anar Türkeş
A- A+

“Fənərbaxça”nın prezidenti Ali Koçun Kerem Aktürkoğlu üçün göndərdiyi şəxsi təyyarəsi İstanbula qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ali Koç təyyarəni futbolçunun transferini tamamlayıb onu İstanbula gətirmək üçün Lissabona göndərmişdi. “Fənərbaxça” transferi tamamlayıb futbolçunu UEFA Çempionlar Liqasının heyətinə daxil etmək istəyirdi. Lakin iki klub arasında aparılan danışıqlarda razılıq əldə olunmadıqdan şəxsi təyyarə İstanbula qayıtmağa qərar verib.

İddia edilir ki, "Fənərbaxça"nın razılaşma əldə etmədən transferi açıqlaması "Benfika"nın narazılığına səbəb olub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

AFFA-dan ayrılan Elnur Məmmədliyə yüksək vəzifə verildi

AFFA-dan ayrılan Elnur Məmmədliyə yüksək vəzifə verildi

06 Avqust 2025 21:03
​"Qalatasaray"ın ulduzu gedir -

​"Qalatasaray"ın ulduzu gedir - Çılğın təklif

06 Avqust 2025 19:05
“Qalatasaray” Davinson Sançeslə yeni müqavilə imzaladı

“Qalatasaray” Davinson Sançeslə yeni müqavilə imzaladı

06 Avqust 2025 17:55
"Əl-Hilal" və "Liverpul" Nunyeslə bağlı razılığa gəldi

"Əl-Hilal" və "Liverpul" Nunyeslə bağlı razılığa gəldi

06 Avqust 2025 14:53
“Araz-Naxçıvan”ın oyunlarını idarə edəcək hakimlər açıqlandı

“Araz-Naxçıvan”ın oyunlarını idarə edəcək hakimlər açıqlandı

06 Avqust 2025 13:37
“Fənərbağça” Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

“Fənərbağça” Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

06 Avqust 2025 12:09
Ailə institutunu qorumaq üçün təklif edilən reseptlər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

AFFA-dan ayrılan Elnur Məmmədliyə yüksək vəzifə verildi

06 Avqust 2025 21:03

Ulduz futbolçunu gətirmək üçün göndərilən təyyarə boş qayıtdı

06 Avqust 2025 20:43

Sabit telefonların aylıq abunə haqqı açıqlandı

06 Avqust 2025 20:17

Xəzər dənizində ilk dəfə Azərbaycana fiber-optik kabel çəkilir

06 Avqust 2025 20:04

​"Qalatasaray"ın ulduzu gedir -

06 Avqust 2025 19:05

“Qalatasaray” Davinson Sançeslə yeni müqavilə imzaladı

06 Avqust 2025 17:55

Rəşad Nəbiyev Talqat Aldıbergenov ilə görüşüb

06 Avqust 2025 17:35

Evə telefon çəkdirmək bu qiymətə olacaq

06 Avqust 2025 17:22

Telekommunikasiya sahəsində bir sıra tariflər tənzimləndi

06 Avqust 2025 17:09

Qadınların aliment ödəmə öhdəliyi var?

06 Avqust 2025 16:57