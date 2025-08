Bu tarixdə temperatur enəcək

Avqustun 9-dan etibarən havanın temperaturu enəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Lent.az-a açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova deyib.

Onun bildirdiyinə görə, hazırda ölkə ərazisində isti hava müşahidə olunur:

"Bu gün və sabah Bakı və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Mülayim külək əsəcək, havanın temperatoru maksimum 35-40 dərəcə isti olacaq. Bəzi bölgələrdə isə gündüz saatlarında arabir qısa müddətli az yağış yağacaq, şimşək çaxacaq".

Gülşad Məmmədova qeyd edib ki, avqustun 9-dan etibarən şimal küləklərinin güclənəcəyi gözlənilir. Bu da istilik effektini bir qədər azaldacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.