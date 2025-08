Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, avqustun 6-da saat 17:30 radələrində paytaxtın Xəzər rayonunun Qala qəsəbəsi ərazisində “Ford” və “Range Rover” markalı avtomobillər toqquşub.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, nəticədə “Ford” markalı avtomobilin sərnişini 1994-cü il təvəllüdlü Göyüşlü Ləman Elçin qızı hadisə yerində ölüb, 4 nəfər isə xəsarət alıb.

Araşdırma aparılır.

