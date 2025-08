UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Qarabağ"ın potensial rəqibləri olan Bolqarıstanın "Ludoqorets" və Macarıstanın "Ferentsvaroş" komandaları ilk görüşdə qolsuz heç-heçə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun Bolqarıstanın Razqrad şəhərində keçirilib

Qeyd edək ki, əgər "Qarabağ" Şimali Makedoniya təmsilçisi "Şkendiya"nı məğlub edərsə, bu cütün qalibi ilə qarşılaşacaq. Əks halda, təmsilçimiz "Çempionlar Liqası" ilə vidalaşaraq, Avropa Liqasında bu cütün məğlubu ilə oynayacaq.

