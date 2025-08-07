Ərdoğandan şəhid ailələri və qazilərə məktub

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan şəhid ailələri və qazilərə “Terrorsuz Türkiyə” hədəfi ilə bağlı məktub ünvanlayıb.
Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan məktubda Türkiyə xalqı ilə birlikdə “Əsr Türkiyə” yolunda irəlilədikərini bildirib. O, ölkəni yarım əsrlik terror bəlasından qurtarmağa qərarlı olduğunu qeyd edib:
“Bu prosesin heç bir mərhələsində danışıqlara, güzəştlərə və gizli cəhdlərə yer verilməmişdir, verilməyəcək də. Şəhidlərimizin ruhunu incidəcək, qazilərimizi kədərləndirəcək heç bir addım atılmayacaq".
Ərdoğan şəhidlərin və qazilərin əmanətinin dövlətə əmanət olduğunu bildirərək onların ailələrinə ehtiramını ifadə edib:
“İnşallah, Terrorsuz Türkiyə və terrordan təmizlənmiş bölgə hədəfinə çatacayıq. Qarşımızda yeni və aydın bir gələcək açılacaq".
Prezident həmçinin ölkədə barış və qardaşlıq üçün bütün zəruri addımların atıldığını, terrora qarşı mübarizənin isə güzəşt olmadan davam edəcəyini vurğulayıb.