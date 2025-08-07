Ərdoğandan şəhid ailələri və qazilərə məktub

Ərdoğandan şəhid ailələri və qazilərə məktub
16:32 7 Avqust 2025
216 Dünya
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan şəhid ailələri və qazilərə “Terrorsuz Türkiyə” hədəfi ilə bağlı məktub ünvanlayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan məktubda Türkiyə xalqı ilə birlikdə “Əsr Türkiyə” yolunda irəlilədikərini bildirib. O, ölkəni yarım əsrlik terror bəlasından qurtarmağa qərarlı olduğunu qeyd edib:

“Bu prosesin heç bir mərhələsində danışıqlara, güzəştlərə və gizli cəhdlərə yer verilməmişdir, verilməyəcək də. Şəhidlərimizin ruhunu incidəcək, qazilərimizi kədərləndirəcək heç bir addım atılmayacaq".

Ərdoğan şəhidlərin və qazilərin əmanətinin dövlətə əmanət olduğunu bildirərək onların ailələrinə ehtiramını ifadə edib:

“İnşallah, Terrorsuz Türkiyə və terrordan təmizlənmiş bölgə hədəfinə çatacayıq. Qarşımızda yeni və aydın bir gələcək açılacaq".

Prezident həmçinin ölkədə barış və qardaşlıq üçün bütün zəruri addımların atıldığını, terrora qarşı mübarizənin isə güzəşt olmadan davam edəcəyini vurğulayıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ölkədə 3 günlük matəm elan edildi

Bu ölkədə 3 günlük matəm elan edildi

07 Avqust 2025 17:48
​Çin və Pakistan arasıda əməkdaşlıq güclənir

​Çin və Pakistan arasıda əməkdaşlıq güclənir

07 Avqust 2025 17:36
Hakan Fidan Suriyaya getdi

Hakan Fidan Suriyaya getdi

07 Avqust 2025 14:16
Rusiya və Türkiyə XİN başçısı telefon danışığı apardı

Rusiya və Türkiyə XİN başçısı telefon danışığı apardı

07 Avqust 2025 13:54
Rusiyada təyyarə təcili eniş etdi

Rusiyada təyyarə təcili eniş etdi

07 Avqust 2025 13:46
İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

07 Avqust 2025 12:36
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avqustun 8-də bu reyslər ləğv edilir

07 Avqust 2025 18:40

Süni intellekt kimləri işsiz qoyacaq?

07 Avqust 2025 18:29

Bu torpaqlara "kupça" verilməyə bilər

07 Avqust 2025 18:05

​Çin və Pakistan arasıda əməkdaşlıq güclənir

07 Avqust 2025 17:36

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

07 Avqust 2025 17:21

Bakıda plazalarda ofis kirayəsi neçəyədir? -

07 Avqust 2025 17:12

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

07 Avqust 2025 17:07

Mərkəzi Parkda süni göl yaradılacaq

07 Avqust 2025 16:57

Marketdən alış-veriş edənlərin nəzərinə

07 Avqust 2025 16:55

Azərbaycan təmsilçisi "Omoniya"ya üstün gələ biləcək?

07 Avqust 2025 16:50