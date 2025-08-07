Kerem Aktürkoğlunun ​"Fənərbaxça"ya transferinin detalları

"Fənərbaxça"nın “Benfika”nın futbolçusu Kerem Aktürkoğlu ilə əldə etdiyi müqaviləninn detalları açıqlanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər 4 illik müqavilə barədə razılığa gəliblər. Türkiyənin "Sabah" qəzetinin məlumatına görə, futbolçu illik 5 milyon avro qazanacaq. Performansa əsaslanan bonuslarla bu rəqəm 6 milyon avroya yüksələ bilər. Bildirilir ki, "Fənərbaxça" və “Benfika” arasında davam edən danışıqlarda da irəliləyiş əldə edilib. Klublar razılaşmaq üzrədir.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Fənərbaxça" və “Benfika” arasındakı danışıqlarda razılıq əldə olunmadığı barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Razılaşma əldə etmədən transferin mediada açıqlaması "Benfika"nın narazılığına səbəb olub.