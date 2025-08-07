Putin-Tramp görüşü razılaşdırılıb - Rusiya

Putin-Tramp görüşü razılaşdırılıb -
20:28 7 Avqust 2025
153 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə amerikalı həmkarı Donald Tramp arasında görüşün keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov belə açıqlama verib. Putinin Trampın Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkovu qəbul etdiyini qeyd edən Uşakov görüşün konstruktiv keçdiyini bildirib. Uşakov bildirib ki, tərəflər Ukrayna böhranının həlli üçün birgə səylərin davam etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb. Onun sözlərinə görə, Putin və Tramp arasında görüşün keçiriləcəyi ölkə də müəyyən edilib. Lakin o ölkənin adını açıqlamayıb.

Uşakov qeyd edib ki, Vitkoff Putin, Tramp və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında üçtərəfli görüş təklifini də irəli sürüb, lakin Rusiya tərəfi məsələyə münasibət bildirməyib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Trampın Putinə təklifin detalları məlum oldu

Trampın Putinə təklifin detalları məlum oldu

07 Avqust 2025 20:17
Bu ölkədə 3 günlük matəm elan edildi

Bu ölkədə 3 günlük matəm elan edildi

07 Avqust 2025 17:48
​Çin və Pakistan arasıda əməkdaşlıq güclənir

​Çin və Pakistan arasıda əməkdaşlıq güclənir

07 Avqust 2025 17:36
Ərdoğandan şəhid ailələri və qazilərə məktub

Ərdoğandan şəhid ailələri və qazilərə məktub

07 Avqust 2025 16:32
Hakan Fidan Suriyaya getdi

Hakan Fidan Suriyaya getdi

07 Avqust 2025 14:16
Rusiya və Türkiyə XİN başçısı telefon danışığı apardı

Rusiya və Türkiyə XİN başçısı telefon danışığı apardı

07 Avqust 2025 13:54
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Ulduz futbolçu müqaviləni ləvğ etdi, "Barselona"dan ayrıldı

07 Avqust 2025 21:47

​“WhatsApp”da "şəxsi" funksiya -

07 Avqust 2025 21:19

Bakının məşhur ərazisi sökülür -

07 Avqust 2025 21:02

Kerem Aktürkoğlunun ​"Fənərbaxça"ya transferinin detalları

07 Avqust 2025 20:45

Putin-Tramp görüşü razılaşdırılıb -

07 Avqust 2025 20:28

Trampın Putinə təklifin detalları məlum oldu

07 Avqust 2025 20:17

3 bürc sərvət əldə edəcək -

07 Avqust 2025 19:53

MİQ-də bəzi məktəblər niyə seçimə çıxarılmayıb? -

07 Avqust 2025 19:51

Ronaldo bu komandanın məşqçisi ola bilər

07 Avqust 2025 19:43

Hava sərinləşir, külək güclənəcək -

07 Avqust 2025 19:36