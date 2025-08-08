Əliyevlə Paşinyan Vaşinqtonda Birgə Bəyannamə imzalaya bilər

Əliyevlə Paşinyan Vaşinqtonda Birgə Bəyannamə imzalaya bilər
00:48 8 Avqust 2025
190 Siyasət
Anar Türkeş
A- A+

Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında Vaşinqton görüşünün nəticəsi olaraq Birgə Bəyannamə imzalanacağı gözlənilir.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, sənəd ABŞ Prezidenti Donald Trampın şahidliyi ilə imzalanacaq.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalamaq üçün 2 əsas şərti irəli sürmüşdü. Birinci şərt Minsk qrupunun ləğvi ilə əlaqədar ATƏT-ə birgə müraciətin edilməsi ilə, ikinci şərt - Ermənistan Konstitusiyasına dəyişikliklərin edilərək Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının aradan qaldırılması ilə bağlıdır.

Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin imzalayacağı Birgə Bəyannamədə Minsk qrupunun ləğv edilməsinə iki ölkənin ATƏT-in baş katibinə birgə müraciət edəcəyi təsdiqlənir.

Eyni zamanda, Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlətlərarası münasibətlərin və sülhün qurulmasına dair Sazişin mətni paraflanandan sonra adıçəkilən sazişin imzalanması və ratifikasiyasına nail olmaq üçün növbəti addımların atılmasının zəruriliyi tanınır. Yəni yekun sülh sazişinin imzalanması üçün əsas tələblərdən biri - Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsinin zəruriliyi təsdiq olunur.

Vətən müharibəsindən sonra Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycanın əsas hissəsinin Naxçıvana quru yolla maneəsiz keçidi təmin edilməlidir. Dövlət başçımızın bu tələbi də Ermənistan tərəfindən qəbul edildi.

Belə ki, imzalanacaq Birgə Bəyannamədə ölkəmizin əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz gediş-gəliş təsdiq olunur. Beləliklə, Zəngəzur dəhlizi reallaşır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Vaşinqtonda İlham Əliyevin Stiv Uitkoff ilə görüşü oldu

Vaşinqtonda İlham Əliyevin Stiv Uitkoff ilə görüşü oldu

08 Avqust 2025 01:19
ABŞ sülh sazişinin əldə edilməsində maraqlıdır -

ABŞ sülh sazişinin əldə edilməsində maraqlıdır - Açıqlama

07 Avqust 2025 23:34
Quterreş Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü alqışlayır

Quterreş Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü alqışlayır

07 Avqust 2025 19:05
Pezeşkianın İrəvana səfəri səfəri nə vəd edir? -

Pezeşkianın İrəvana səfəri səfəri nə vəd edir? - ŞƏRH

07 Avqust 2025 16:44
Vaşinqtonda tarixi görüş -

Vaşinqtonda tarixi görüş - Sülh sazişi imzalana bilər?

06 Avqust 2025 15:12
İlham Əliyev Yamaykanın Baş nazirini təbrik etdi

İlham Əliyev Yamaykanın Baş nazirini təbrik etdi

06 Avqust 2025 11:59
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Vaşinqtonda İlham Əliyevin Stiv Uitkoff ilə görüşü oldu

08 Avqust 2025 01:19

Əliyevlə Paşinyan Vaşinqtonda Birgə Bəyannamə imzalaya bilər

08 Avqust 2025 00:48

"Sabah" səfərdə "Levski"yə məğlub oldu -

08 Avqust 2025 00:15

Ev təmizliyi zamanı tarixi əsəri üzə çıxardı

07 Avqust 2025 23:49

ABŞ sülh sazişinin əldə edilməsində maraqlıdır -

07 Avqust 2025 23:34

İstifadəçilərin harada olduğu görünəcək -

07 Avqust 2025 23:02

​Kamboca Trampı Nobel Sülh Mükafatına namizəd göstərdi

07 Avqust 2025 22:43

Zəif oynadıq -

07 Avqust 2025 22:34

Elmar Baxşıyev məğlubiyyətdən danışdı

07 Avqust 2025 22:27

Müdafiədə yaxşı çıxış etdik -

07 Avqust 2025 22:24