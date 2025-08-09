ATƏT-dən Vaşinqton görüşü ilə bağlı ilk açıqlama - "Hazırıq"

ATƏT-dən Vaşinqton görüşü ilə bağlı ilk açıqlama -
15:39 9 Avqust 2025
59 Siyasət
ATƏT Azərbaycan-Ermənistan razılaşmasınndan məmnunluğunu ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təşkilatdan APA-ya bildirib ki, avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanan razılaşmaları müsbət qarşılayır və ABŞ-ın bu məsələdki rolunu təqdirəlayiq hesab edir.

    ATƏT Azərbaycan və Ermənistanı münasibətləri normallaşdırmaq və sülhə nail olmaq üçün mümkün olan hər şeyi etməyə çağırır, eləcə də hər iki ölkəyə stabillik və davamlı sülh gətirən bütün səyləri dəstəkləməyə davam edir.

    Təşkilat avqusun 8-də əldə olunan razılaşmaların icrasına dəstək verməyə hazır olduğunu bəyan edib.

