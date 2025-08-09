Evlərdən oğurluq edən 3 nəfər tutuldu

Evlərdən oğurluq edən 3 nəfər tutuldu
18:58 9 Avqust 2025
126 Hadisə
Mətbuat
A- A+

Abşeron rayonu ərazisində yerləşən 3 evdən oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Belə ki, həmin evlərdən ümumilikdə 12 min manata yaxın pul və ümumi dəyəri 11 min manatdan çox olan qızıl-zinət və məişət əşyaları oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DIN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, Abşeron Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən 49 yaşlı M.Quliyev, 34 yaşlı F.Kamallı və 39 yaşlı F.Verdiyev müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

