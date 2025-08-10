Qəzzada ölənlərin yeni sayı açıqlandı

Qəzzadakı Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi İsrailin davam edən hücumları nəticəsində ölən və yaralananlarla bağlı son məlumatı verən yazılı açıqlama yayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyi son 24 saatda Qəzza zolağında 39 fələstinlinin İsrail tərəfindən öldürüldüyünü, 491 nəfərin yaralandığını açıqlayıb.
Yanvarın 19-da razılaşdırılan atəşkəsin dayandırılmasından sonra martın 18-dən bu yana həyata keçirilən hücumlarda 9862 fələstinlinin həlak olduğunu, 40809 mülki vətəndaşın isə yaralandığını bildirib.
Ümumilikdə 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən etibarən Qəzza zolağında ölənlərin sayı son 24 saatda 39 nəfər artaraq 61 min 369 nəfərə çatıb.