Tramp və Putin görüşəndə Zelenski də orada olacaq - CNN

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ehtimal ki, 15 avqustda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin görüşü zamanı Alyaskada olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN Ağ Ev administrasiyasındakı iki mənbəyə istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, Ukrayna prezidentinin ayrı-ayrı görüşlərdə iştirakı istisna edilmir. Bununla belə, Ağ Ev rəsmilərindən biri qeyd edib ki, belə görüşlərin, çox güman ki, Tramp və Putin danışıqlarından sonra baş tutacağı ehtimal olunur.