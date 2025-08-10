Ərdoğan Kabineti toplayır - Vaşinqton görüşünü müzakirə edəcəklər

Ərdoğan Kabineti toplayır -
17:58 10 Avqust 2025
183 Siyasət
Mətbuat
A- A+

Avqustun 11-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında keçirilən tarixi görüşdə əldə olunan razılaşmalar və sülh istiqamətində atıla biləcək növbəti addımlar müzakirə olunacaq.

Həmçinin Yaxın Şərq, o cümlədən Qəzzadakı son durum barədə də fikir mübadiləsi aparılacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İlham Əliyev BƏƏ Prezidentinə zəng edib

İlham Əliyev BƏƏ Prezidentinə zəng edib

10 Avqust 2025 19:28
İlham Əliyev Şahbaz Şərifə zəng etdi

İlham Əliyev Şahbaz Şərifə zəng etdi

10 Avqust 2025 16:49
Zelenski İlham Əliyevə zəng etdi

Zelenski İlham Əliyevə zəng etdi

10 Avqust 2025 16:14
Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

10 Avqust 2025 15:59
Prezident Berdiməhəmmədova zəng etdi

Prezident Berdiməhəmmədova zəng etdi

10 Avqust 2025 14:22
​Prezident İlham Əliyevin ABŞ-yə uğurlu səfəri bütün regionun taleyini dəyişir

​Prezident İlham Əliyevin ABŞ-yə uğurlu səfəri bütün regionun taleyini dəyişir

10 Avqust 2025 14:10
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İlham Əliyev BƏƏ Prezidentinə zəng edib

10 Avqust 2025 19:28

Bu rayonda güclü yanğın başladı,

10 Avqust 2025 18:29

Ərdoğan Kabineti toplayır -

10 Avqust 2025 17:58

İtaliya İsrailə sərt xəbərdarlıq etdi

10 Avqust 2025 17:32

İlham Əliyev Şahbaz Şərifə zəng etdi

10 Avqust 2025 16:49

Bu istiqamət üzrə qatarların qrafiki dəyişdi -

10 Avqust 2025 16:46

Onlar hər yerə gecikirlər

10 Avqust 2025 16:25

Zelenski İlham Əliyevə zəng etdi

10 Avqust 2025 16:14

Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

10 Avqust 2025 15:59

Tramp və Putin görüşəndə Zelenski də orada olacaq -

10 Avqust 2025 15:17