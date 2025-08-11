Almaniya Fələstini tanıyacaq?

Almaniyada keçirilən sorğu nəticəsində məlum olub ki, ictimaiyyətin yarıdan çoxu Almaniyanın Fələstinin indi dövlət kimi tanınmasının tərəfdarıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Forsa" şirkətinin Almaniyanın “Internationale Politik” jurnalı üçün keçirdiyi sorğuda “Almaniya indi Fələstini dövlət kimi tanımalıdırmı?” sualına respondentlərin 54 faizi “hə” cavabını verib.

Respondentlərin 31 faizi “yox”, 15 faizi isə “bilmirəm” cavabını verib.

Hazırda qərb əyalətlərində almanların 53 faizi Fələstinin dövlət kimi tanınmasını istəyir, şərq əyalətlərində isə eyni rəqəm 59 faizdir.

Almaniya hökuməti Fələstin dövlətinin tanınmasını iki dövlətli həllin reallaşması istiqamətində son addımlardan biri kimi görür.

