Transxəzər Fiber-Optik layihəsi informasiya təhlükəsizliyimizi gücləndirəcək - ŞƏRH

Transxəzər Fiber-Optik layihəsi informasiya təhlükəsizliyimizi gücləndirəcək -
14:16 11 Avqust 2025
252 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Avropa ilə Asiya arasında rəqəmsal körpü rolunu oynayacaq "Transxəzər" Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsinin icrasına start verilib. "Rəqəmsal İpək Yolu"nun mühüm hissəsi sayılan bu layihə Sumqayıt (Azərbaycan) və Aktau (Qazaxıstan) arasında Xəzər dənizinin dibindən 380 km uzunluğunda yüksək ötürmə qabiliyyətinə malik fiber-optik kabel xəttinin çəkilməsini nəzərdə tutur.

Bəs Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi Azərbaycan və region ölkələrinin iqtisadi inkişafına, eləcə də rəqəmsal iqtisadiyyatın genişlənməsinə necə təsir göstərəcək?

Mövzu ilə bağlı iqtisadçı-ekspert Eldəniz Əmirov Metbuat.az-a açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, "Transxəzər" Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi zamanın tələblərinə uyğun şəkildə icra olunur:

"Müasir dövrdə informasiya təhlükəsizliyi son dərəcə vacibdir. Məlumatların fasiləsiz, dəqiq və sürətli ötürülməsi bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə layihələr isə məhz bu tip təminatların həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Digər tərəfdən, bu gün və xüsusən də gələcək dövr birbaşa rəqəmsal fəaliyyətlə bağlıdır. İstər iqtisadi, istər siyasi, istər mədəni və ya tarixi bütün layihələr, bütün fəaliyyətlər bilavasitə rəqəmsal platformalar üzərindən həyata keçirilir. Bu isə bir mənalı şəkildə güclü rəqəmsal infrastruktur tələb edir. Bu baxımdan layihə həm region, həm də Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir".

Eldəniz Əmirov qeyd edib ki, burada risklərin idarə olunması, investisiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi və təhlükəsizliyin qorunması kimi məsələlər ön plandadır:

"Yeni optik sistem informasiya təhlükəsizliyinin qorunması baxımından da mühüm üstünlüklər təqdim edəcək. Ən azından texniki xüsusiyyətləri buna imkan verir".

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Prezident onu təltif etdi -

Prezident onu təltif etdi -FOTO

11 Avqust 2025 13:54
Vladimir Fekete “Dostluq” ordeni ilə təltif edildi

Vladimir Fekete “Dostluq” ordeni ilə təltif edildi

11 Avqust 2025 13:52
İlham Əliyevdən Ukrayna ilə bağlı

İlham Əliyevdən Ukrayna ilə bağlı SƏRƏNCAM

11 Avqust 2025 11:34
TRIPP layihəsi region üçün yeni imkanlar yaradacaq -

TRIPP layihəsi region üçün yeni imkanlar yaradacaq - Naqif Həmzəyev

11 Avqust 2025 09:41
"Sülh sazişinin paraflanması mühüm addımdır -

"Sülh sazişinin paraflanması mühüm addımdır - Millət vəkili

11 Avqust 2025 09:06
Pezeşkiandan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı açıqlama

Pezeşkiandan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı açıqlama

10 Avqust 2025 22:20
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Makron və Paşinyan arasında telefon danışığı oldu

11 Avqust 2025 16:55

Türkiyədə meşə yanğınları tüğyan edir

11 Avqust 2025 16:37

Azərbaycanda plastik əməliyyatların sayı kəskin artıb

11 Avqust 2025 16:34

Bu marketdə saxta araqlar satılırmış

11 Avqust 2025 16:28

Pasiyentlərə epikriz məlumatlarının verilməsi elektronlaşdırıldı

11 Avqust 2025 16:16

Aygül Abdullayevaya vəzifə verildi -

11 Avqust 2025 15:52

Qarabağda yanğın -

11 Avqust 2025 15:51

Saat 16:30-dək işıq olmayacaq -

11 Avqust 2025 15:48

Lisey və gimnaziyalara imtahanda bəzi şagirdlərin sualları əldə etməsi məsələsi araşdırılır

11 Avqust 2025 15:34

Azərbaycanda orta internet sürəti artıb

11 Avqust 2025 15:31