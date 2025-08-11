Transxəzər Fiber-Optik layihəsi informasiya təhlükəsizliyimizi gücləndirəcək - ŞƏRH

Avropa ilə Asiya arasında rəqəmsal körpü rolunu oynayacaq "Transxəzər" Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsinin icrasına start verilib. "Rəqəmsal İpək Yolu"nun mühüm hissəsi sayılan bu layihə Sumqayıt (Azərbaycan) və Aktau (Qazaxıstan) arasında Xəzər dənizinin dibindən 380 km uzunluğunda yüksək ötürmə qabiliyyətinə malik fiber-optik kabel xəttinin çəkilməsini nəzərdə tutur.
Bəs Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi Azərbaycan və region ölkələrinin iqtisadi inkişafına, eləcə də rəqəmsal iqtisadiyyatın genişlənməsinə necə təsir göstərəcək?
Mövzu ilə bağlı iqtisadçı-ekspert Eldəniz Əmirov Metbuat.az-a açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, "Transxəzər" Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi zamanın tələblərinə uyğun şəkildə icra olunur:
"Müasir dövrdə informasiya təhlükəsizliyi son dərəcə vacibdir. Məlumatların fasiləsiz, dəqiq və sürətli ötürülməsi bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə layihələr isə məhz bu tip təminatların həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Digər tərəfdən, bu gün və xüsusən də gələcək dövr birbaşa rəqəmsal fəaliyyətlə bağlıdır. İstər iqtisadi, istər siyasi, istər mədəni və ya tarixi bütün layihələr, bütün fəaliyyətlər bilavasitə rəqəmsal platformalar üzərindən həyata keçirilir. Bu isə bir mənalı şəkildə güclü rəqəmsal infrastruktur tələb edir. Bu baxımdan layihə həm region, həm də Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir".
Eldəniz Əmirov qeyd edib ki, burada risklərin idarə olunması, investisiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi və təhlükəsizliyin qorunması kimi məsələlər ön plandadır:
"Yeni optik sistem informasiya təhlükəsizliyinin qorunması baxımından da mühüm üstünlüklər təqdim edəcək. Ən azından texniki xüsusiyyətləri buna imkan verir".
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az