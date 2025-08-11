Azərbaycanda plastik əməliyyatların sayı kəskin artıb

Azərbaycanda estetik və plastik əməliyyatların sayında artım olub.
Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, ölkədə plastik əməliyyatların sayı 2020-ci ildə 9,251 ikən, 2024-cü ildə 16,408-ə çatıb. Estetik əməliyyatlar isə 2020-ci ildə 5,252 nəfərdən 2024-cü ildə 10,766 nəfərə qədər artıb.
Azərbaycanda plastik əməliyyatların sayı (2020–2024):
2020-ci ildə 9,251
2021-ci ildə 11,518
2022-ci ildə 11,269
2023-cü ildə 14,647
2024-cü ildə 16,408
Azərbaycanda estetik əməliyyatların sayı (2020–2024):
2020-ci ildə 5,252
2021-ci ildə 6,061
2022-ci ildə 7,265
2023-cü ildə 9,441
2024-cü ildə 10,766
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az