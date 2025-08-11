Azərbaycanda plastik əməliyyatların sayı kəskin artıb

Azərbaycanda plastik əməliyyatların sayı kəskin artıb
16:34 11 Avqust 2025
88 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycanda estetik və plastik əməliyyatların sayında artım olub.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, ölkədə plastik əməliyyatların sayı 2020-ci ildə 9,251 ikən, 2024-cü ildə 16,408-ə çatıb. Estetik əməliyyatlar isə 2020-ci ildə 5,252 nəfərdən 2024-cü ildə 10,766 nəfərə qədər artıb.

Azərbaycanda plastik əməliyyatların sayı (2020–2024):

2020-ci ildə 9,251

2021-ci ildə 11,518

2022-ci ildə 11,269

2023-cü ildə 14,647

2024-cü ildə 16,408

Azərbaycanda estetik əməliyyatların sayı (2020–2024):

2020-ci ildə 5,252

2021-ci ildə 6,061

2022-ci ildə 7,265

2023-cü ildə 9,441

2024-cü ildə 10,766

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu marketdə saxta araqlar satılırmış

Bu marketdə saxta araqlar satılırmış

11 Avqust 2025 16:28
Pasiyentlərə epikriz məlumatlarının verilməsi elektronlaşdırıldı

Pasiyentlərə epikriz məlumatlarının verilməsi elektronlaşdırıldı

11 Avqust 2025 16:16
Aygül Abdullayevaya vəzifə verildi -

Aygül Abdullayevaya vəzifə verildi -FOTO

11 Avqust 2025 15:52
Saat 16:30-dək işıq olmayacaq -

Saat 16:30-dək işıq olmayacaq -Bu ərazilərdə

11 Avqust 2025 15:48
Azərbaycanda orta internet sürəti artıb

Azərbaycanda orta internet sürəti artıb

11 Avqust 2025 15:31
Bu yolda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu yolda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

11 Avqust 2025 15:21
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Makron və Paşinyan arasında telefon danışığı oldu

11 Avqust 2025 16:55

Türkiyədə meşə yanğınları tüğyan edir

11 Avqust 2025 16:37

Azərbaycanda plastik əməliyyatların sayı kəskin artıb

11 Avqust 2025 16:34

Bu marketdə saxta araqlar satılırmış

11 Avqust 2025 16:28

Pasiyentlərə epikriz məlumatlarının verilməsi elektronlaşdırıldı

11 Avqust 2025 16:16

Aygül Abdullayevaya vəzifə verildi -

11 Avqust 2025 15:52

Qarabağda yanğın -

11 Avqust 2025 15:51

Saat 16:30-dək işıq olmayacaq -

11 Avqust 2025 15:48

Lisey və gimnaziyalara imtahanda bəzi şagirdlərin sualları əldə etməsi məsələsi araşdırılır

11 Avqust 2025 15:34

Azərbaycanda orta internet sürəti artıb

11 Avqust 2025 15:31