"Unibank" endirimli onlayn kredit kamaniyası keçirir
12:21 12 Avqust 2025
Bu isti günlərdə "Unibank" hər kəs üçün sərin kampaniya keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bank filiallarına gəlmədən, elə olduğunuz yerdə aşağı faizlə nağd kredit sifariş edə bilərsiniz. Kampaniya çərçivəsində 50 min manatadək nağd krediti onlayn sifariş edərək, üstəlik illik faiz dərəcəsinə 1 % endirim qazanırsınz. Bu fürsətdən istifadə edərək digər banklardakı kreditlərinizi “Unibank”a gətirə, ödənişlərinizi ayda bir dəfə, daha rahat və sərfəli şəkildə edə bilərsiniz.Bankda nağd kreditlərin müddəti 60 ayadəkdir. İllik kredit faizi 9,5 %-dən başlayır.

Aksiya çərçivəsində “Unibank”dan nağd kredit götürmək bu üstünlükləri verir:

- illik faiz dərəcəsinə 1 % endirim;

- illik 9.5 %-dən başlayan kredit əldə etmək;

- 50 000 AZN-dək məbləğ;

- zamin tələbi yoxdur;
- 60 ayadək ödəniş müddəti;

- tez və rahat rəsmiləşdirmə imkanı;

- müştərinin istəyinə görə kredit həyat sığortası.

Krediti banka gəlmədən sifariş etmək üçün aşağıdakı imkanlar mövcuddur:

- 055 457 81 17 vatsap nömrəsinə yazaraq;

-“Kredit” sözünü sms ilə 8117-yə göndərməklə;

- Bankın saytından (https://unbk.az/nagdkredit) onlayn sifariş etməklə.

"Unibank" - Sənin Bankın!

