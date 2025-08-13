İki vəkilə xəbərdarlıq edildi, birinin fəaliyyəti dayandırıldı

İki vəkilə xəbərdarlıq edildi, birinin fəaliyyəti dayandırıldı
21:52 13 Avqust 2025
89 Ölkə
Metbuat.az
A- A+

Vəkillər Kollegiyası (VK) Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Vəkillər Kollegiyasından məlumat verilib.

İclasda vəkilliyə qəbulla bağlı məsələyə baxılıb. İxtisas imtahanlarının yazılı və şifahi mərhələlərini, habelə icbari təlim proqramını uğurla başa vuran vəkilliyə namizədin andiçmə mərasimi keçirilib. Namizəd vəkil etikası və peşə borcları ilə bağlı and içərək Kollegiya sıralarına qəbul edilib.

İclas çərçivəsində bəzi vəkillərin digər vəkil qurumlarına keçməsi, müəyyən müddətə üzvlük haqqından azad olunması, maddi yardım göstərilməsi və borcların silinməsi, o cümlədən öz arzusu ilə vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsi ilə bağlı müraciətlər müzakirə edilib, müvafiq qərarlar qəbul olunub.

İclasın davamında Vəkillərin İntizam Komissiyasının rəylərinə baxılıb və Rəyasət Heyəti tərəfindən yol verdikləri intizam pozuntularına görə iki vəkilə xəbərdarlıq edilib, bir vəkilə töhmət verilib, bir vəkilə irad tutulub və bir vəkilin fəaliyyəti isə müəyyən müddətə dayandırılıb.

Sonda Kollegiyanın fəaliyyəti ilə bağlı digər cari və əhəmiyyətli məsələlər də müzakirə olunub və zəruri qərarlar qəbul edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanda erkən doğuşlarla bağlı son statistika

Azərbaycanda erkən doğuşlarla bağlı son statistika

13 Avqust 2025 17:55
Azərbaycanda narkomaniyadan əziyyət çəkənlərin sayı açıqlandı

Azərbaycanda narkomaniyadan əziyyət çəkənlərin sayı açıqlandı

13 Avqust 2025 17:45
Qəsdən törədilən yanğınların sayı açıqlandı

Qəsdən törədilən yanğınların sayı açıqlandı

13 Avqust 2025 17:11
Tülküləri qəfəsdə saxlayan restoran sahibi cəzalandırılacaq

Tülküləri qəfəsdə saxlayan restoran sahibi cəzalandırılacaq

13 Avqust 2025 17:06
Bu şəxslər xüsusi icra məmuru ola biləcək

Bu şəxslər xüsusi icra məmuru ola biləcək

13 Avqust 2025 17:02
İlhamə Elşadqızı ev dustaqlığına buraxıldı?

İlhamə Elşadqızı ev dustaqlığına buraxıldı?

13 Avqust 2025 16:57
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Yeni qərar müəllimlərə necə təsir edəcək?

13 Avqust 2025 22:23

İki vəkilə xəbərdarlıq edildi, birinin fəaliyyəti dayandırıldı

13 Avqust 2025 21:52

Naxçıvan iqtisadiyyatı 5 %-ə yaxın artıb

13 Avqust 2025 21:10

Qonşu ölkənin valyutası kəskin dəyər itirir

13 Avqust 2025 20:12

Şəkər xəstəliyi niyə cavanlaşıb? -

13 Avqust 2025 19:14

Türkiyə və Suriya memorandum imzaladı

13 Avqust 2025 18:01

Azərbaycanda erkən doğuşlarla bağlı son statistika

13 Avqust 2025 17:55

Abituriyentlər bu ixtisasları seçmir

13 Avqust 2025 17:50

Azərbaycanda narkomaniyadan əziyyət çəkənlərin sayı açıqlandı

13 Avqust 2025 17:45

Bu ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildi

13 Avqust 2025 17:33