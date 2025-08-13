"Putin müharibəni dayandırmasa, ağır nəticələri olacaq"

"Putin müharibəni dayandırmasa, ağır nəticələri olacaq"
23:40 13 Avqust 2025
94 Dünya
Metbuat.az
A- A+

ABŞ Prezidenti Donald Tramp fevralın 15-də Alyaskada Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə keçirəcəyi görüş öncəsi açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vaşinqtonda jurnalistlərin suallarını cavablandıran Tramp Rusiyanın Putinin nəticələrinə qatlanmalı olacağını bildirib. O, əgər Moskva müharibəni dayandırmasa, ağır nəticələrin olacağını vurğulayıb.

Tramp Putinlə dəfələrlə danışdığını, lakin danışıqlardan sonra belə Rusiya qüvvələrinin hədəfləri vurmağa davam etdiyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, bu, “Baydenin savaşıdır”, lakin özü münaqişəni bitirmək üçün orada olduğunu deyib.

ABŞ Prezidenti görüşdən sonra Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə də telefon danışığı aparacağını açıqlayıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Çin dəniz iqtisadiyyatının inkişaf prioritetlərini açıqladı

Çin dəniz iqtisadiyyatının inkişaf prioritetlərini açıqladı

13 Avqust 2025 23:28
Zelenski çətin seçim qarşısında -

Zelenski çətin seçim qarşısında - Putin və Tramp masaya oturur

13 Avqust 2025 22:54
Türkiyə və Suriya memorandum imzaladı

Türkiyə və Suriya memorandum imzaladı

13 Avqust 2025 18:01
Bu ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildi

Bu ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildi

13 Avqust 2025 17:33
Zelenski Alyaska sammitinin nəticəsini niyə tanımayacaq?

Zelenski Alyaska sammitinin nəticəsini niyə tanımayacaq?

13 Avqust 2025 17:18
Paşinyan Qırğızıstan səfərini ləğv etdi

Paşinyan Qırğızıstan səfərini ləğv etdi

13 Avqust 2025 13:13
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

iPhone 17 Pro-da mühüm dəyişiklik

13 Avqust 2025 23:57

Özgür Özəl barəsində istintaq başladıldı

13 Avqust 2025 23:51

“Beşiktaş” alman futbolçunu transfer etmək istəyir

13 Avqust 2025 23:45

"Putin müharibəni dayandırmasa, ağır nəticələri olacaq"

13 Avqust 2025 23:40

Əziz Yıldırımdan “Fənərbaxça” rəhbərliyinə sərt tənqid

13 Avqust 2025 23:36

Çin dəniz iqtisadiyyatının inkişaf prioritetlərini açıqladı

13 Avqust 2025 23:28

Qazlı içkilər bu xəstəliklərə səbəb ola bilər

13 Avqust 2025 23:25

Bu şəxslər 1000 manatadək cərimələnə bilər

13 Avqust 2025 23:11

Kəramət Şükürov vəfat etdi -

13 Avqust 2025 23:00

Zelenski çətin seçim qarşısında -

13 Avqust 2025 22:54