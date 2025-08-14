İlham Əliyev “Fox News”a müsahibəsində “AZAL” təyyarəsinin vurulmasından danışdı

İlham Əliyev “Fox News”a müsahibəsində “AZAL” təyyarəsinin vurulmasından danışdı
23:36 14 Avqust 2025
165 Siyasət
Metbuat.az
A- A+

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri zamanı bu ölkənin “Fox News” telekanalına müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı, müsahibəsində Rusiya ilə münasibətlərdən və 2024-cü ilin dekabrında “Azərbaycan Hava Yolları”nın 8243 saylı təyyarəsinin vurulmasından danışıb.

Qeyd edib ki, Azərbaycan bunun qəsdən hücum olduğunu düşünmür. “Biz, sadəcə, bunu etiraf etməyi, həmin cinayəti törədənləri cəzalandırmağı və tam təzminat ödənilməsini tələb etdik”, - deyə Prezident İlham Əliyev əlavə edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Prezident: Zəngəzur dəhlizi beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının mühüm hissələrindən biri olacaq

Prezident: Zəngəzur dəhlizi beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının mühüm hissələrindən biri olacaq

14 Avqust 2025 23:13
“Saakaşvilinin dedikləri reallığı əks etdirmir” -

“Saakaşvilinin dedikləri reallığı əks etdirmir” - Gürcü ekspert

14 Avqust 2025 22:03
Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə danışdı

Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə danışdı

14 Avqust 2025 17:55
"MDB - münaqişə edən dövlətlər birliyidir" -

"MDB - münaqişə edən dövlətlər birliyidir" - Millət vəkili

14 Avqust 2025 16:24
Özbəkistanla imzalanmış sazişlər təsdiq edildi

Özbəkistanla imzalanmış sazişlər təsdiq edildi

14 Avqust 2025 13:22
Prezidentdən Afaq Bəşir qızı ilə bağlı

Prezidentdən Afaq Bəşir qızı ilə bağlı SƏRƏNCAM

14 Avqust 2025 13:18
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Putin mənimlə oynaya bilməz -

15 Avqust 2025 00:26

Qripə bənzəyən yeni ölümcül virus yayılır

14 Avqust 2025 23:57

İnsanabənzər robotlarla döyüş klubu quruldu

14 Avqust 2025 23:53

​“Qalatasaray” məşhur futbolçunu yenidən alır

14 Avqust 2025 23:49

"Apple"ın edə bilmədiyini çinli etdi -

14 Avqust 2025 23:44

İlham Əliyev “Fox News”a müsahibəsində “AZAL” təyyarəsinin vurulmasından danışdı

14 Avqust 2025 23:36

Tramp və Kremlindən görüşlə bağlı açıqlamalar

14 Avqust 2025 23:31

Bu qidalar xərçəng riskini artır -

14 Avqust 2025 23:26

Prezident: Zəngəzur dəhlizi beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının mühüm hissələrindən biri olacaq

14 Avqust 2025 23:13

“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

14 Avqust 2025 23:09