Bu şəxslər 3 min manatadək cərimələnə bilər

Bu şəxslər 3 min manatadək cərimələnə bilər
19:43 15 Avqust 2025
142 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bəzi özəl tibb müəssisələrində botoks, estetik dolğular (hialuron turşusu tərkibli vasitələr) və mezopreparatlar (vitamin, amin turşusu, peptid qarışıqları) rəsmi idxal icazəsi və keyfiyyət sənədləri olmadan istifadə olunur.

Bəs qeydiyyatsız və icazəsiz preparat istifadə edən həkim və klinikaları hansı inzibati və ya cinayət məsuliyyəti gözləyir?

Hüquqşünas Elşad İsayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin 18 iyul 2024-cü il tarixli 345 nömrəli Qərarına əsasən, bütün dərman və tibb vasitələri (o cümlədən inyeksiya olunan estetik preparatlar) yalnız Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra ölkəyə idxal oluna bilər:

"Qeydiyyatsız preparatların idxalı və istifadəsi qanunla qadağandır. Mənşəyi məlum olmayan bu maddələr insan sağlamlığı üçün ciddi risk yaradır. Ağır allergik reaksiyalar, sinir sistemi və dəri zədələnmələri, digər ciddi fəsadlar mümkündür. Tibbi və kosmetoloji prosedurlar yalnız lisenziyalı tibb müəssisələrində, müvafiq ixtisasa malik həkimlər tərəfindən icra edilməlidir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən, xüsusi razılıq (lisenziya) olmadan özəl tibbi fəaliyyətlə və ya əczaçılıqla məşğul olmağa görə cəzalar sərtləşdirilib. Belə ki, xüsusi razılıq (lisenziya) olmadan özəl tibbi fəaliyyətlə və ya əczaçılıqla məşğul olmağa görə fiziki şəxslər 2000 manatdan 3000 manatadək, vəzifəli şəxslər 5000 manatdan 10000 manatadək, hüquqi şəxslər 20000 manatdan 30000 manatadək miqdarda cərimə ediləcəklər".

Hüquqşünas əlavə edib ki, dərmanların üzərinə nəzarət markası tətbiq edilməlidir:

"Dərman vasitələri haqqında” qanuna edilən dəyişikliyə görə, dərman vasitələrinin üzərinə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilən nəzarət markası yapışdırılmalıdır".

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Şərurlu İsfəndiyarın maşınlarına həbs qoyuldu

Şərurlu İsfəndiyarın maşınlarına həbs qoyuldu

15 Avqust 2025 17:55
Əhali restoranlara nə qədər pul xərcləyib?

Əhali restoranlara nə qədər pul xərcləyib?

15 Avqust 2025 17:28
AQTA Rusiyanın şirkətinə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırdı

AQTA Rusiyanın şirkətinə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırdı

15 Avqust 2025 17:13
"BakuBus" rayonlarda da fəaliyyət göstərəcək?

"BakuBus" rayonlarda da fəaliyyət göstərəcək?

15 Avqust 2025 17:03
Valideyn evi yalnız bir övlada bağışlaya bilər? -

Valideyn evi yalnız bir övlada bağışlaya bilər? - AÇIQLAMA

15 Avqust 2025 16:46
Azərbaycanda qızıl və gümüş istehsalı artdı

Azərbaycanda qızıl və gümüş istehsalı artdı

15 Avqust 2025 16:35
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Süni intellekt və avtomatlaşdırma iş həyatını necə dəyişir?

15 Avqust 2025 20:19

Bu şəxslər 3 min manatadək cərimələnə bilər

15 Avqust 2025 19:43

Peşə məktəblərinə qəbulun birinci mərhələsinin nəticələri açıqlandı

15 Avqust 2025 19:10

Tramp və Lukaşenko telefonla danışdı

15 Avqust 2025 18:42

Misir Mərdanov həmin videodan danışdı

15 Avqust 2025 18:11

Özəl, yoxsa dövlət universiteti -

15 Avqust 2025 18:04

Şərurlu İsfəndiyarın maşınlarına həbs qoyuldu

15 Avqust 2025 17:55

Bu ölkədə helikopter qəzası oldu -

15 Avqust 2025 17:42

Əhali restoranlara nə qədər pul xərcləyib?

15 Avqust 2025 17:28

Lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı keçiriləcək

15 Avqust 2025 17:24