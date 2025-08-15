Tramp hava limanında Putini qarşıladı - VİDEO

Tramp hava limanında Putini qarşıladı -
23:36 15 Avqust 2025
165 Dünya
Metbuat.az
A- A+

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Alyaska ştatının Ankoriç şəhərində tarixi görüş üçün hava limanında rusiyalı həmkarı Vladimir Putini qarşılayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər hava limanında qırmızı xalçanın üzərində əl-ələ görüşüblər və ayaqüstü qısa söhbət ediblər. Qırmızı xalçada irəliləyərkən Tramp hər iki tərəfdə dayanmış fəxri qarovula hərbi salam verib.

Daha sonra liderlər qarşısına “Alyaska 2025” yazılmış səhnəyə çıxaraq foto çəkdirib və ardınca avtomobillərə minərək hava limanını tərk ediblər.



Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Putinlə Tramp arasında görüş keçirilir -

Putinlə Tramp arasında görüş keçirilir - CANLI

16 Avqust 2025 00:05
Putin və Trampın görüşü 6-7 saat davam edə bilər

Putin və Trampın görüşü 6-7 saat davam edə bilər

15 Avqust 2025 23:14
Tramp Putinlə görüşmək üçün Ankoricə gəldi

Tramp Putinlə görüşmək üçün Ankoricə gəldi

15 Avqust 2025 22:38
Almaniyada müəllimlərin yarısı yarımştat işləyir

Almaniyada müəllimlərin yarısı yarımştat işləyir

15 Avqust 2025 22:30
Putinin təyyarəsi Alyaskaya endi

Putinin təyyarəsi Alyaskaya endi

15 Avqust 2025 22:01
Putinlə görüş çox uğurlu olacaq -

Putinlə görüş çox uğurlu olacaq - Tramp

15 Avqust 2025 21:32
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Putinin görüşdə gündəm olan hərəkəti -

16 Avqust 2025 00:28

Putinlə Tramp arasında görüş keçirilir -

16 Avqust 2025 00:05

ATU-da təhsil haqqı niyə kəskin artdı? -

15 Avqust 2025 23:57

"Google" süni zəka ilə hazırlanmış foto və videonu aşkar edəcək

15 Avqust 2025 23:48

Tramp hava limanında Putini qarşıladı -

15 Avqust 2025 23:36

Nilufər Abdulla vəfat etdi -

15 Avqust 2025 23:25

Putin və Trampın görüşü 6-7 saat davam edə bilər

15 Avqust 2025 23:14

“Fənərbaxça” məşhur futbolçuları transfer edir

15 Avqust 2025 23:06

Ən çox sevilən

15 Avqust 2025 22:51

Tramp Putinlə görüşmək üçün Ankoricə gəldi

15 Avqust 2025 22:38