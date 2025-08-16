"Heç bir razılaşma yoxdur" - Tramp

Putinlə görüşümüz məhsuldar keçdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp rusiyalı həmkarı ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib.

O bildirib ki, razılaşdırılmış bəzi məqamlar var. “Bir neçə böyük məsələdə razılamamışıq, amma bir qədər irəliləmişik. Beləliklə, razılaşma olana qədər heç bir razılaşma yoxdur. Bir azdan NATO-dakı həmkarlarımla danışacağam. Uyğun hesab etdiyim müxtəlif insanlara zəng edəcəyəm. Əlbəttə ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə zəng edib, bugünkü görüş barədə ona məlumat verəcəm”, - deyə Tramp qeyd edib.

