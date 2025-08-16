Azərbaycan və Ukrayna XİN rəhbərləri telefon danışığı apardı

Azərbaycan və Ukrayna XİN rəhbərləri telefon danışığı apardı
15:35 16 Avqust 2025
161 Siyasət
Mətbuat
A- A+

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa arasında avqustun 16-da telefon danışığı aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ukraynanın xarici işlər naziri Azərbaycan Prezidentinin ABŞ-yə səfəri zamanı Azərbaycan-ABŞ arasında əldə edilmiş razılıqlar, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesində nailiyyətlər münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

Telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Ukrayna arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin aktual məsələləri, o cümlədən siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycan ilə Ukrayna arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə Hökumət Komissiyasının işinin əməkdaşlığın inkişafı baхımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildiriblər.

Ukrayna xarici işlər naziri öz növbəsində Azərbaycan tərəfinin Ukraynaya göstərilən humanitar yardımlar, o cümlədən münaqişədən zərər çəkmiş ərazilərdə bərpa və yenidənqurma sahələrində dəstəyinə görə təşəkkür edib.

Nazir Andrey Sibiqa həmçinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ətrafında aparılan danışıq prosesi barədə məlumat verib.

Telefon danışığı zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi

16 Avqust 2025 14:55
Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

16 Avqust 2025 13:20
Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?

Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?

16 Avqust 2025 12:57
Prezident Sərəncam imzaladı

Prezident Sərəncam imzaladı

16 Avqust 2025 12:55
“Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün Alyaskaya getdi” -

“Putin sanksiyalardan yayınmaq üçün Alyaskaya getdi” -Politoloq

16 Avqust 2025 12:03
"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" -

"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" -Açıqlama

16 Avqust 2025 11:29
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Maşınında silah saxlayan sürücü həbs edildi

16 Avqust 2025 16:33

Rütbə alan hərbi qulluqçular kimdir? -

16 Avqust 2025 16:28

“Qafqazinfo”nun 15 yaşı tamam olur

16 Avqust 2025 16:09

​Vidadi Babanlı vəfat etdi

16 Avqust 2025 15:50

Azərbaycan və Ukrayna XİN rəhbərləri telefon danışığı apardı

16 Avqust 2025 15:35

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi

16 Avqust 2025 14:55

Tramp: Ukraynada sülh sazişi atəşkəsdən önəmlidir

16 Avqust 2025 14:40

Metrodan istifadə edənlərin say açıqlandı

16 Avqust 2025 14:22

Ötən gün aşkarlanan silah-sursatın sayı açıqlandı

16 Avqust 2025 14:13

MİQ üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinə start verilir

16 Avqust 2025 13:45