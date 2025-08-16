Ərdoğan Putin və Tramp görüşü ilə bağlı danışdı

Ərdoğan Putin və Tramp görüşü ilə bağlı danışdı
19:59 16 Avqust 2025
162 Dünya
Mətbuat
A- A+

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ağ Ev rəhbəri Donald Tramp və Rusiya lideri Vladimir Putin arasında avqustun 16-da Alyaskada baş tutan görüşü müsbət qiymətləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə "X"dəki hesabında yazıb.

"ABŞ Prezidenti Tramp və Rusiya Prezidenti Putin arasında Alyaskada keçirilən danışıqlar Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq axtarışlarına yeni təkan verib. Biz Alyaska Sammitini alqışlayır və ümid edirik ki, Ukrayna Prezidenti Zelenskinin iştirakı ilə bu yeni proses davamlı sülhün əsasını qoyacaq. Türkiyə sülhün bərqərar olması üçün hər cür töhfə verməyə hazırdır", - Ərdoğan yazıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ölkədə hərbçilər hücuma keçdi -

Bu ölkədə hərbçilər hücuma keçdi -Ölənlər var

16 Avqust 2025 17:39
Tusk: "Putin bacarıqlı oyunçudur"

Tusk: "Putin bacarıqlı oyunçudur"

16 Avqust 2025 17:30
Ukraynada atəşkəslə bağlı razılıq əldə olundu

Ukraynada atəşkəslə bağlı razılıq əldə olundu

16 Avqust 2025 12:33
Zelenski ABŞ-yə gedir

Zelenski ABŞ-yə gedir

16 Avqust 2025 12:16
Bu ölkədə matəm elan edildi

Bu ölkədə matəm elan edildi

16 Avqust 2025 11:34
"Rusiya ilə razılaşmaya çox yaxınıq" -

"Rusiya ilə razılaşmaya çox yaxınıq" - Tramp

16 Avqust 2025 06:54
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Rəqsanəyə bu qədər müddətə həbs verilə bilər

16 Avqust 2025 20:20

Ərdoğan Putin və Tramp görüşü ilə bağlı danışdı

16 Avqust 2025 19:59

Ən tərs bürclər məlum oldu -

16 Avqust 2025 19:34

Qayın gəlini yatdığı yerdə mülkə görə qətlə yetiribmiş -

16 Avqust 2025 18:56

Müğənni Rəqsanə İsmayılova həbs edildi

16 Avqust 2025 18:11

Bu ölkədə hərbçilər hücuma keçdi -

16 Avqust 2025 17:39

Tusk: "Putin bacarıqlı oyunçudur"

16 Avqust 2025 17:30

Maşınında silah saxlayan sürücü həbs edildi

16 Avqust 2025 16:33

Rütbə alan hərbi qulluqçular kimdir? -

16 Avqust 2025 16:28

“Qafqazinfo”nun 15 yaşı tamam olur

16 Avqust 2025 16:09