Sabah hava necə olacaq? - AÇIQLANDI

Sabah hava necə olacaq? -
11:49 17 Avqust 2025
124 Ölkə
Mətbuat
A- A+

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 45-50 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq.Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 31-36, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Sabah dənizə gedənlərin nəzərinə

Sabah dənizə gedənlərin nəzərinə

17 Avqust 2025 12:17
Bu rayonlara leysan yağıb

Bu rayonlara leysan yağıb

17 Avqust 2025 10:00
Bu gün hava dəyişir

Bu gün hava dəyişir

17 Avqust 2025 08:30
Rütbə alan hərbi qulluqçular kimdir? -

Rütbə alan hərbi qulluqçular kimdir? -DOSYE

16 Avqust 2025 16:28
Metrodan istifadə edənlərin say açıqlandı

Metrodan istifadə edənlərin say açıqlandı

16 Avqust 2025 14:22
Avqustun 17-də havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 17-də havanın temperaturu dəyişəcək

16 Avqust 2025 13:31
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qəzzada son 6 gündə 400-dən çox ev dağıdıldı

17 Avqust 2025 12:38

Azərbaycanda əhali ən çox nə yeyir?

17 Avqust 2025 12:00

Prezident indoneziyalı həmkarını təbrik etdi

17 Avqust 2025 11:26

III Çarlzın vəziyyəti pisləşib -

17 Avqust 2025 11:18

Putin müharibəni bitirmək üçün bunları istəyir -

17 Avqust 2025 10:43

Avropa liderlərindən Ukrayna ilə bağlı

17 Avqust 2025 10:20

Bu rayonlara leysan yağıb

17 Avqust 2025 10:00

DSX-yə məxsus binada yanğın oldu

17 Avqust 2025 09:03

Bu gün hava dəyişir

17 Avqust 2025 08:30

Oturaq işin səbəb ola bildiyi xəstəliklər

17 Avqust 2025 07:00