Alyaska görüşündə Putinə bu hədiyyə verilib - FOTO

Alyaska görüşündə Putinə bu hədiyyə verilib -
13:01 17 Avqust 2025
452 Dünya
Metbuat.az
A- A+

Avqustun 16-da Ankoricdəki “Kapitan Kuk” otelində qonaqlar ictimai printerdə ABŞ Dövlət Departamentinə məxsus gizli sənədlər aşkar ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədlərdə Tramp-Putin sammitinin vaxt və ünvanları, müşayiət edən şəxslərin telefonları, oturma planı və nahar menyusu yer alıb. Liderlərə təqdim ediləcək hədiyyə – ağ başlı qartal fiquru da göstərilib.

Bundan başqa, sənədlərdə masada kimin harada oturması da göstərilib. Trampın bir tərəfində dövlət katibi Marko Rubio, müdafiə naziri Pit Heqset və aparat rəhbəri Syuzi Uaylz, maliyyə naziri Skott Bessent, ticarət naziri Hovard Lutnik və xüsusi elçi Stiv Uitkoff. Putinin yanında xarici işlər naziri Sergey Lavrov və xarici siyasət müşaviri Yuri Uşakov olub.

Hadisə Tramp administrasiyasında təhlükəsizliklə bağlı narahatlıq yaradıb.

Xatırladaq ki, avqustun 15-də Ankoricdə Donald Tramp və Vladimir Putin arasında görüş keçirilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Tramp və Putinin görüşü Serbiyanın gələcəyi üçün əhəmiyyət kəsb edir -

Tramp və Putinin görüşü Serbiyanın gələcəyi üçün əhəmiyyət kəsb edir -Vuçiç

17 Avqust 2025 15:25
Trampın xanımı Putinə məktubda nə yazıb?

Trampın xanımı Putinə məktubda nə yazıb?

17 Avqust 2025 15:00
Qəzzada son 6 gündə 400-dən çox ev dağıdıldı

Qəzzada son 6 gündə 400-dən çox ev dağıdıldı

17 Avqust 2025 12:38
III Çarlzın vəziyyəti pisləşib -

III Çarlzın vəziyyəti pisləşib -KİV

17 Avqust 2025 11:18
Putin müharibəni bitirmək üçün bunları istəyir -

Putin müharibəni bitirmək üçün bunları istəyir -DETALLAR

17 Avqust 2025 10:43
Avropa liderlərindən Ukrayna ilə bağlı

Avropa liderlərindən Ukrayna ilə bağlı BƏYANAT

17 Avqust 2025 10:20
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tramp və Putinin görüşü Serbiyanın gələcəyi üçün əhəmiyyət kəsb edir -

17 Avqust 2025 15:25

Trampın xanımı Putinə məktubda nə yazıb?

17 Avqust 2025 15:00

Azərbaycanda ən çox cinayətlər bu bölgədə olur -

17 Avqust 2025 14:46

Yer yaxınlığından təhlükəli asteroid keçdi

17 Avqust 2025 14:16

"Ferentsvaroş"-"Qarabağ" oyununu bu hakimlər idarə edəcək

17 Avqust 2025 13:47

Bakıda üç maşın toqquşdu -

17 Avqust 2025 13:23

Alyaska görüşündə Putinə bu hədiyyə verilib -

17 Avqust 2025 13:01

Qəzzada son 6 gündə 400-dən çox ev dağıdıldı

17 Avqust 2025 12:38

Azərbaycanda əhali ən çox nə yeyir?

17 Avqust 2025 12:00

Prezident indoneziyalı həmkarını təbrik etdi

17 Avqust 2025 11:26