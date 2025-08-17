Azərbaycanda bloger həbs edildi - FOTO

Azərbaycanda bloger həbs edildi -
16:26 17 Avqust 2025
306 Hadisə
Mətbuat
A- A+

Ağdam rayonunda bir neçə şəxsdən barələrində rüsvayedici məlumatlar yayacağı hədəsi ilə pul tələb edən İlhami Nəsibov polis əməkdaşları tərəfindən tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, özünü sosial şəbəkələrdəki “Kanal-21” səhifəsinin idarəçisi və jurnalist kimi təqdim edən 2000-ci il təvəllüdlü İlhami Nəsibov ayrı-ayrı vətəndaşlardan müxtəlif məbləğlərdə pul tələb etməkdə təqsirli bilinir.

Müvafiq qərarla İ.Nəsibov barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Onun barəsində başlanan cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir.

İ.Nəsibovun əməllərindən zərərçəkən başqa şəxslər varsa bu barədə polisə məlumat verə bilərlər.

Məlumatı DİN-in Mətbuat Xidmətindən təsdiqləyiblər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu rayonda yas mərasimi ləğv edildi

Bu rayonda yas mərasimi ləğv edildi

17 Avqust 2025 16:12
Bakıda üç maşın toqquşdu -

Bakıda üç maşın toqquşdu - VİDEO

17 Avqust 2025 13:23
DSX-yə məxsus binada yanğın oldu

DSX-yə məxsus binada yanğın oldu

17 Avqust 2025 09:03
Azərbaycanlı iş adamı Rusiyada saxlanıldı

Azərbaycanlı iş adamı Rusiyada saxlanıldı

17 Avqust 2025 00:01
Cəbrayılda ağır qəza -

Cəbrayılda ağır qəza - Ölən və yaralananlar var

16 Avqust 2025 23:54
Qardaşı arvadını öldürən qayın saxlanıldı

Qardaşı arvadını öldürən qayın saxlanıldı

16 Avqust 2025 22:35
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Trampın köməkçisindən Ukrayna ilə bağlı mühüm

17 Avqust 2025 17:45

Netanyahu açıqladı - Qəzzada sonsuz müharibə riski var

17 Avqust 2025 17:23

Böyük uğur qazanacaq 4 bürc –

17 Avqust 2025 16:35

Azərbaycanda bloger həbs edildi -

17 Avqust 2025 16:26

Bu rayonda yas mərasimi ləğv edildi

17 Avqust 2025 16:12

Lukaşenko Putinlə danışdı

17 Avqust 2025 15:58

Nisanovun oğlunun toyuna Bakıdan onlar gedir

17 Avqust 2025 15:48

Tramp və Putinin görüşü Serbiyanın gələcəyi üçün əhəmiyyət kəsb edir -

17 Avqust 2025 15:25

Trampın xanımı Putinə məktubda nə yazıb?

17 Avqust 2025 15:00

Azərbaycanda ən çox cinayətlər bu bölgədə olur -

17 Avqust 2025 14:46