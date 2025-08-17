Bu Baydenin axmaq müharibəsidir - Tramp qəzəbləndi

ABŞ prezidenti Donald Tramp, Alyaskadakı danışıqlarda diplomatik uğursuzluğu ilə bağlı çoxsaylı xəbərlərdən sonra KİV-i sərt tənqid atəşinə tutub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tramp “Truth Social” sosial şəbəkəsində yazıb.
“İnanılmazdır ki, saxta xəbərlər söz mövzusu mən olduqda həqiqəti necə amansızcasına təhrif edirlər. Mənim haqqımda dürüst yazmaları və ya danışmaları üçün deyə biləcəyim və ya edə biləcəyim heç nə yoxdur,” – Tramp yazıb.
O, Putinlə “Baydenin axmaq müharibəsi ilə bağlı Alyaskada əla görüş” keçirdiyini vurğulayıb