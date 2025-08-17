Bu Baydenin axmaq müharibəsidir - Tramp qəzəbləndi

Bu Baydenin axmaq müharibəsidir -
18:55 17 Avqust 2025
194 Dünya
Mətbuat
A- A+

ABŞ prezidenti Donald Tramp, Alyaskadakı danışıqlarda diplomatik uğursuzluğu ilə bağlı çoxsaylı xəbərlərdən sonra KİV-i sərt tənqid atəşinə tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tramp “Truth Social” sosial şəbəkəsində yazıb.

    “İnanılmazdır ki, saxta xəbərlər söz mövzusu mən olduqda həqiqəti necə amansızcasına təhrif edirlər. Mənim haqqımda dürüst yazmaları və ya danışmaları üçün deyə biləcəyim və ya edə biləcəyim heç nə yoxdur,” – Tramp yazıb.

    O, Putinlə “Baydenin axmaq müharibəsi ilə bağlı Alyaskada əla görüş” keçirdiyini vurğulayıb

    Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
    0552252950 (Whatsapp)
    metbuat.az

    BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

    Süni intellektə aldandı, faciəvi şəkildə öldü

    Süni intellektə aldandı, faciəvi şəkildə öldü

    17 Avqust 2025 20:14
    Ukrayna sülh şərtlərini rədd etdi

    Ukrayna sülh şərtlərini rədd etdi

    17 Avqust 2025 19:27
    Trampın köməkçisindən Ukrayna ilə bağlı mühüm

    Trampın köməkçisindən Ukrayna ilə bağlı mühümaçıqlama

    17 Avqust 2025 17:45
    Netanyahu açıqladı - Qəzzada sonsuz müharibə riski var

    Netanyahu açıqladı - Qəzzada sonsuz müharibə riski var

    17 Avqust 2025 17:23
    Lukaşenko Putinlə danışdı

    Lukaşenko Putinlə danışdı

    17 Avqust 2025 15:58
    Tramp və Putinin görüşü Serbiyanın gələcəyi üçün əhəmiyyət kəsb edir -

    Tramp və Putinin görüşü Serbiyanın gələcəyi üçün əhəmiyyət kəsb edir -Vuçiç

    17 Avqust 2025 15:25
    Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
    Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
    Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
    Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
    Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
    Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
    Media Savadlılığı

    Top xəbərlər

    Son xəbərlər »

    Süni intellektə aldandı, faciəvi şəkildə öldü

    17 Avqust 2025 20:14

    Ukrayna sülh şərtlərini rədd etdi

    17 Avqust 2025 19:27

    Bu Baydenin axmaq müharibəsidir -

    17 Avqust 2025 18:55

    Trampın köməkçisindən Ukrayna ilə bağlı mühüm

    17 Avqust 2025 17:45

    Netanyahu açıqladı - Qəzzada sonsuz müharibə riski var

    17 Avqust 2025 17:23

    Böyük uğur qazanacaq 4 bürc –

    17 Avqust 2025 16:35

    Azərbaycanda bloger həbs edildi -

    17 Avqust 2025 16:26

    Bu rayonda yas mərasimi ləğv edildi

    17 Avqust 2025 16:12

    Lukaşenko Putinlə danışdı

    17 Avqust 2025 15:58

    Nisanovun oğlunun toyuna Bakıdan onlar gedir

    17 Avqust 2025 15:48