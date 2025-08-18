Çin "Şiyan" sinifli eksperimental və müşahidə peykini orbitə buraxdı

Çin peyk texnologiyası sınaqları və kosmik ətraf mühitin müşahidələri üçün nəzərdə tutulmuş "Şıyan" sinifli peyki buraxıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Sinxua agentliyinin məlumatına görə, "Şıyan-28B 02" peyki Sıçuan əyalətindəki Xıçang Peyk Mərkəzindən Long March 4C raketi ilə buraxılıb.
Adı Çincə "təcrübə" mənasını verən Şıyan peykləri orbital texnologiyaları sınaqdan keçirmək və kosmik mühiti izləmək üçün istifadə olunur.
İlk “Şıyan” peyki 2004-cü ildə orbitə buraxılıb və hazırda onlardan 47-si orbitdə aktivdir.