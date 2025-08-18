Çin "Şiyan" sinifli eksperimental və müşahidə peykini orbitə buraxdı

Çin "Şiyan" sinifli eksperimental və müşahidə peykini orbitə buraxdı
00:30 18 Avqust 2025
65 Dünya
Mətbuat
A- A+

Çin peyk texnologiyası sınaqları və kosmik ətraf mühitin müşahidələri üçün nəzərdə tutulmuş "Şıyan" sinifli peyki buraxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sinxua agentliyinin məlumatına görə, "Şıyan-28B 02" peyki Sıçuan əyalətindəki Xıçang Peyk Mərkəzindən Long March 4C raketi ilə buraxılıb.

Adı Çincə "təcrübə" mənasını verən Şıyan peykləri orbital texnologiyaları sınaqdan keçirmək və kosmik mühiti izləmək üçün istifadə olunur.

İlk “Şıyan” peyki 2004-cü ildə orbitə buraxılıb və hazırda onlardan 47-si orbitdə aktivdir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İsraildə 500 mindən çox insan ayağa qalxdı

İsraildə 500 mindən çox insan ayağa qalxdı

18 Avqust 2025 00:12
Ərdoğan İrana gedəcək

Ərdoğan İrana gedəcək

17 Avqust 2025 23:15
Bu ölkədə təyyarə qəzası oldu -

Bu ölkədə təyyarə qəzası oldu - Ölənlər var

17 Avqust 2025 22:13
​Putin Ukraynaya sülh deyil, təslim olmağı təklif edir -

​Putin Ukraynaya sülh deyil, təslim olmağı təklif edir -Makron

17 Avqust 2025 20:29
Süni intellektə aldandı, faciəvi şəkildə öldü

Süni intellektə aldandı, faciəvi şəkildə öldü

17 Avqust 2025 20:14
Ukrayna sülh şərtlərini rədd etdi

Ukrayna sülh şərtlərini rədd etdi

17 Avqust 2025 19:27
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Çin "Şiyan" sinifli eksperimental və müşahidə peykini orbitə buraxdı

18 Avqust 2025 00:30

İsraildə 500 mindən çox insan ayağa qalxdı

18 Avqust 2025 00:12

Məşhur aktyor vəfat etdi

17 Avqust 2025 23:48

Ərdoğan İrana gedəcək

17 Avqust 2025 23:15

"Sumqayıt" mövsümə qələbə ilə start verdi

17 Avqust 2025 22:34

Azyaşlını nişanlamağa çalışdılar, atası danışdı -

17 Avqust 2025 22:16

Bu ölkədə təyyarə qəzası oldu -

17 Avqust 2025 22:13

Azərbaycan yenidən bu müsabiqəyə qatılır

17 Avqust 2025 21:18

Messi rekord vurdu

17 Avqust 2025 21:16

​Putin Ukraynaya sülh deyil, təslim olmağı təklif edir -

17 Avqust 2025 20:29