“Sabah Ağ Evdə böyük bir gün olacaq” - Tramp

09:13 18 Avqust 2025
ABŞ prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Avropa İttifaqı liderləri və Volodimir Zelenski ilə Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı görüşdən əvvəl böyük gün olacağını deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp bununla bağlı öz sosial media hesablarında paylaşım edib.

"Sabah Ağ Evdə böyük bir gün olacaq. Heç vaxt bu qədər Avropa lideri ilə bir anda görüşməmişəm. Onları qəbul etmək mənim üçün şərəfdir. Saxta xəbərlər prezident Trampın gözəl Ağ Evimizdə bu qədər heyrətamiz Avropa liderlərini qəbul etməsinin böyük itki olduğunu söyləyəcək. Bu, əslində, Amerika üçün böyük şərəfdir", - Tramp yazıb.

