Təklif rədd edildi, ara qarışdı - Futbolçu "Fənərbaxça"nı istəyir

"Fənərbaxça"nın istədiyi “Benfika”nın futbolçusu Kerem Aktürkoğlunun transferi ilə bağlı yeni detallar üzə çıxıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça" futbolçunu transfer etmək üçün fəaliyyətini davam etdirir. “Fənərbaxça” daha əvvəl “Benfika” ilə təxminən 20 milyon avroya razılaşsa da, təklifi aşağı salmışdı. Bildirilir ki, Kerem Çempionlar Liqasının pley-off matçlarında iştirak etdiyinə görə, “Fənərbaxça” bu oyunlarda ondan istifadə edə bilməyəcək və buna görə də, klub transfer təklifini 18 milyon avroya endirib.
“A Bola” nəşrinin məlumatına görə, “Benfika” “Fənərbaxça”nın Kerem Aktürkoğlu üçün 15 milyon avro və 3 milyon avroluq yeni təklifini rədd edib. "Benfika" futbolçu 25 milyon avro tələb edir. İddialara görə, Kerem Aktürkoğlu transferin reallaşması üçün “Benfika”dan endirim tələb edib.