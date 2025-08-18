Yalnız Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanla sülhü mümkün etdi - Paşinyan

Yalnız Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanla sülhü mümkün etdi -
19:25 18 Avqust 2025
98 Siyasət
Anar Türkeş
A- A+

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, yalnız Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanla sülhü mümkün edib.

Bu barədə Metbuat.az Ermənistan liderinin xalqa müraciətinin canlı yayımına istinadən xəbər verir.

“Mən demişdim ki, Qarabağ münaqişəsini davam etdirməmək məntiqi ilə Ermənistana rəhbərlik edəcəyəm və xalq bu məntiqlə razılaşmırsa, qoy inqilab etsin. Amma siz inqilab etmədiniz, çünki mənim kimi siz də başa düşdünüz ki, Qarabağ məsələsi həll olunmasa, sülh olmayacaq. Bəzi qüvvələr Qarabağ məsələsindən sadəcə olaraq Ermənistanda öz problemlərinin həlli üçün alət kimi istifadə ediblər”, - o deyib.

