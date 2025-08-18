"Vaşinqton razılaşmaları nəticəsində Ermənistan təcrid vəziyyətindən çıxır"

"Vaşinqton razılaşmaları nəticəsində Ermənistan təcrid vəziyyətindən çıxır"
20:14 18 Avqust 2025
160 Siyasət
Anar Türkeş
Vaşinqton razılaşmaları nəticəsində Ermənistan 30 ildən artıq davam edən blokadadan sonra təcrid vəziyyətindən çıxır. Bu, bir müddət əvvəl qeyri-mümkün hesab edilən nəticədir.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan lideri xalqa müraciətində bildirib.

“Ermənistanla Azərbaycan arasında yollar açılır. Bu o deməkdir ki, nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası və tikintisi sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi, delimitasiyası və razılaşdırılması prosesləri ilə müşayiət olunmalıdır”, - siyasətçi deyib.

Paşinyanın sözlərinə görə, Ermənistan sərhədi keçmə prosedurlarını sadələşdirməyə hazırdır.

“Bu, ilk növbədə həll edilməli olan məsələdir. Bu, bizim üçün yeni narahatlıqlar yaradırmı? Qətiyyən yox. Çünki Vaşinqton Bəyannaməsinin üçüncü bəndində qarşılıqlılıq prinsipi təsbit olunub və bu, Azərbaycan Respublikasının da Ermənistan Respublikası ilə eyni qaydalarla hərəkət edəcəyinə zəmanətdir”, - o vurğulayıb.

