İranda su böhranı müşahidə edilir

İranda su böhranı müşahidə edilir
23:49 18 Avqust 2025
145 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

İranda su böhranı müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranda on iki böyük bənddə suyun səviyyəsi 10 faizdən aşağı düşüb. Bu barədə İran Su Resursları İdarəetmə Şirkəti məlumat paylaşıb. Məlumata görə, ölkədəki bəzi bəndlərdə su səviyyəsi 0-8 faiz arasında dəyişir. Rezevi Xorasan vilayətinin şimal-şərqindəki Torok bəndində suyun səviyyəsi 6 faiz, Dosti bəndində isə 5 faiz təşkil edib. Şimaldakı Gülistan əyalətindəki Vuşmgir bəndində suyun səviyyəsi 0 faiz, Mazandaran vilayətindəki Lar bəndində 5 faiz, Gilandakı Sefidrud bəndində isə 4 faiz təşkil edib. İranın cənubundakı bəzi bəndələrdə isə suyun səviyyəsi 0 faiz təşkil edib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Prezident Məsud Pezeşkian ölkənin su ehtiyatlarının getdikcə azaldığını və quraqlığa doğru getdiyi barədə xəbərdarlıq etmişdi.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ağ Evdə nümayiş olunan xəritə diqqət çəkdi -

Ağ Evdə nümayiş olunan xəritə diqqət çəkdi - FOTO

19 Avqust 2025 00:18
ABŞ Prezidenti görüşlərin uğurlu keçdiyini açıqladı

ABŞ Prezidenti görüşlərin uğurlu keçdiyini açıqladı

18 Avqust 2025 23:34
Hakerlər Norveçdə bəndə kiberhücum etdi

Hakerlər Norveçdə bəndə kiberhücum etdi

18 Avqust 2025 23:17
Tramp poçtla səsvermənin dayandırılması üçün hərəkətə keçdi

Tramp poçtla səsvermənin dayandırılması üçün hərəkətə keçdi

18 Avqust 2025 22:49
İngiltərədə çöldə tarixi xəzinə aşkar edildi

İngiltərədə çöldə tarixi xəzinə aşkar edildi

18 Avqust 2025 22:25
Almaniya Ukraynaya qoşun göndərməyəcək -

Almaniya Ukraynaya qoşun göndərməyəcək - Açıqlama

18 Avqust 2025 22:19
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Ağ Evdə nümayiş olunan xəritə diqqət çəkdi -

19 Avqust 2025 00:18

Ağalarov Cennifer Lopezi Bakıya gətirir

18 Avqust 2025 23:55

İranda su böhranı müşahidə edilir

18 Avqust 2025 23:49

Rusiyadan Azərbaycan nömrələrinə niyə SMS gəlmir?

18 Avqust 2025 23:47

ABŞ Prezidenti görüşlərin uğurlu keçdiyini açıqladı

18 Avqust 2025 23:34

Hakerlər Norveçdə bəndə kiberhücum etdi

18 Avqust 2025 23:17

Tramp poçtla səsvermənin dayandırılması üçün hərəkətə keçdi

18 Avqust 2025 22:49

İngiltərədə çöldə tarixi xəzinə aşkar edildi

18 Avqust 2025 22:25

Almaniya Ukraynaya qoşun göndərməyəcək -

18 Avqust 2025 22:19

ABŞ Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsində iştirak edəcək

18 Avqust 2025 22:15