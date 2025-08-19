"Fənərbaxça" tarix yazan futbolçunu transfer edir

"Fənərbaxça" "Bayer Leverkuzen"in yarımmüdafiəçisi Exekiel Palaciosu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Fənərbaxça” futbolçu üçün 20 milyon avroluq təklif irəli sürüb. Bildirilir ki, Türkiyə nəhəngi sövdələşməni birdəfəlik transfer və ya satın alma öhdəliyi ilə icarə əsasında reallaşdırmaq istəyir. Bildirilir ki, "Bayer Leverkuzen" heyəti yenidən qurmaq istədiyi üçün futbolçunun gedişinə razılıq verə bilər.
Qeyd edək ki, Exekiel Palacio "Bayer Leverkuzen"in 2024-cü ildə tarixi əldə etdiyi Almaniya çempionluğunda uğurlu oyun nümayiş etdirmişdi. O, Bundesliqada 108 matçda 11 qol və 14 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.