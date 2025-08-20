6000-dən çox tələbənin müraciəti ləğv edildi

00:17 20 Avqust 2025
75 Dünya
Anar Türkeş
ABŞ Dövlət Departamenti 6000-dən çox tələbə vizasını ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp administrasiyası 6000-dən çox tələbə vizasını “terrorçuluğu dəstəkləmək” də daxil olmaqla qanunları pozduğuna görə ləğv edib.

Bu addım, Dövlət Departamentinin immiqrasiyaya qarşı sərt tədbirlərdə tələbə vizalarına xüsusilə sərt yanaşması, sosial media yoxlanışını sərtləşdirməsi və yoxlamanın genişləndirilməsi ilə əlaqədardır.

Dövlət Departamenti viza verilərkən ABŞ-a düşmən kimi qəbul edilə bilən, yaxud da keçmişdə siyasi fəal olan ərizəçilərə qarşı ayıq-sayıq olmağı tapşırıb.

