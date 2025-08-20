Şəhidləri təhqir edən şəxsləri bu cəza gözləyir

Xəbər verildiyi kimi, ötən gün Şəhidlər Xiyabanında nalayiq video çəkərək şəhidlərin xatirəsini təhqir edən bir qrup ərəb turist saxlanılıb.
Şəhidlərimiz təhqir edənləri, məzarı önlərində əxlaqi dəyərlərə sığmayan hərəkətlər edən şəxsləri hansı cəza gözləyir?
Mövzu ilə bağlı Hüquqşünas Elşad İsayev Metbuat.az-a açıqlama verib.
Onun sözlərinə görə, faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 245-ci (Qəbir üzərində təhqiredici hərəkət) maddəsilə cinayət işi başlanılıb.
“Polis əməkdaşları tərəfindən görülmüş tədbirlərlə hər 3 şəxs saxlanılaraq istintaqa cəlb ediliblər. Bu maddəyə əsasən, qəbir və ya meyit üzərində təhqiredici hərəkətlər edən şəxslər islah işləri və ya azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılırlar. İslah işləri 2 ilədək, azadlıqdan məhrumetmə isə 5 ilədək müddəti əhatə edə bilər”.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az