11:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

11:00-da qaz kəsiləcək -
20:04 20 Avqust 2025
300 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Ordubad rayonunun bəzi kəndlərində yeni qaz tənzimləyici quraşdırılması ilə bağlı qaz təchizatı dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ordubad şəhərinin Üçtürləngə küçəsində, Ordubad rayonunun Anabat, Gənzə, Aşağı Əndəmic, Yuxarı Əndəmic və Nüs-Nüs kəndlərində( 917 abonent) 21.08.2025 tarixdə saat 11:00-dən saat 12:00-dək, Ordubad şəhərinin C.Hüseynov küçəsində (85 abonent) saat 11:00-dən saat 13:00-dək qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Təmir işləri başa çatdıqdan sonra qaz təchizatı bərpa ediləcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Novxanıda dənizin satılması ilə bağlı elan paylaşıldı

Novxanıda dənizin satılması ilə bağlı elan paylaşıldı

20 Avqust 2025 21:09
Şahin Babayevə ​"Bakı Metropoliteni"ndə yüksək vəzifə verildi

Şahin Babayevə ​"Bakı Metropoliteni"ndə yüksək vəzifə verildi

20 Avqust 2025 19:17
Dələduzlardan qorunun:

Dələduzlardan qorunun: Sizi necə aldadırlar və nə etməlisiniz?

20 Avqust 2025 19:10
Ev sahibi olmaq üçün fürsət -

Ev sahibi olmaq üçün fürsət - Seçimə başlanır

20 Avqust 2025 18:51
Peşə məktəblərinə müəllimlərin vakansiya seçiminə start verildi

Peşə məktəblərinə müəllimlərin vakansiya seçiminə start verildi

20 Avqust 2025 18:16
256 mənzil kirayə mexanizmi ilə satışa çıxarıldı

256 mənzil kirayə mexanizmi ilə satışa çıxarıldı

20 Avqust 2025 18:00
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycan və Özbəkistan müzakirə apardı

20 Avqust 2025 21:27

Novxanıda dənizin satılması ilə bağlı elan paylaşıldı

20 Avqust 2025 21:09

Arda tənqidlərin hədəfi oldu -

20 Avqust 2025 20:52

11:00-da qaz kəsiləcək -

20 Avqust 2025 20:04

Şahin Babayevə ​"Bakı Metropoliteni"ndə yüksək vəzifə verildi

20 Avqust 2025 19:17

Dələduzlardan qorunun:

20 Avqust 2025 19:10

Şavkat Mirziyoyev İlham Əliyevə məktub ünvanladı

20 Avqust 2025 19:05

Birbank Biznes-də dostluq qazandırır

20 Avqust 2025 18:59

Ev sahibi olmaq üçün fürsət -

20 Avqust 2025 18:51

“Goldman Sachs”la tərəfdaşlıq Azərbaycana nə vəd edir? -

20 Avqust 2025 18:47