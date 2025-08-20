Bəzi ərazilərdə su kəsiləcək

Sumqayıt şəhərinin bir hissəsini içməli su ilə təmin edən magistral su kəmərində aparılan təmir-tikinti işləri ilə əlaqədar su təchizatında məhdudiyyətlər olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt Sukanal İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, avqustun 20-də saat 21:00-dan etibarən, 21 avqust səhər saatlarına qədər H.Z.Tağıyev qəsəbəsi (K.Kərimov küçəsi) və Sumqayıt yaşayış massivinə içməli suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Aidiyyəti qurumlar vətəndaşlardan anlayışlı olmalarını xahiş ediblər.