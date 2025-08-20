Ukrayna ordusu 1,7 milyondan çox itki verib - İddia

Rusiyalı hakerlər Ukrayna Baş Qərargahının ukraynalı hərbçilər barədə məlumatların yer aldığı məlumat bazasına kiber hücum təşkil ediblər.
Metbuat.az xəbər verir ki, ələ keçirilən məlumatlar arasında Ukrayna ordusunun itkiləri barədə məlumatların da yer aldığı iddia edilir. “Mash Telegram” kanalının iddiasına görə, məlumatlarda xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan bəri Ukrayna ordusunun 1,7 milyondan çox əsgəri həlak olub və ya itkin düşüb. Rusiyalı hakerlər ölən Ukrayna əsgərlərinin fotolarını, pasportlarını, hərbi biletlərini, ölüm şəhadətnamələrini və şəxsiyyət etiketlərini də paylaşıb.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski 45100 əsgər itirdiklərini və təxminən 390000 əsgərin yaralandığını iddia etmişdi.