Ukrayna ordusu 1,7 milyondan çox itki verib - İddia

Ukrayna ordusu 1,7 milyondan çox itki verib -
23:42 20 Avqust 2025
168 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Rusiyalı hakerlər Ukrayna Baş Qərargahının ukraynalı hərbçilər barədə məlumatların yer aldığı məlumat bazasına kiber hücum təşkil ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ələ keçirilən məlumatlar arasında Ukrayna ordusunun itkiləri barədə məlumatların da yer aldığı iddia edilir. “Mash Telegram” kanalının iddiasına görə, məlumatlarda xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan bəri Ukrayna ordusunun 1,7 milyondan çox əsgəri həlak olub və ya itkin düşüb. Rusiyalı hakerlər ölən Ukrayna əsgərlərinin fotolarını, pasportlarını, hərbi biletlərini, ölüm şəhadətnamələrini və şəxsiyyət etiketlərini də paylaşıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski 45100 əsgər itirdiklərini və təxminən 390000 əsgərin yaralandığını iddia etmişdi.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Rusiyadan Hüseyn Həsənov barədə qərar

Rusiyadan Hüseyn Həsənov barədə qərar

21 Avqust 2025 00:20
​ABŞ Ukraynaya qoşun göndərməyi nəzərdən keçirmir -

​ABŞ Ukraynaya qoşun göndərməyi nəzərdən keçirmir - Ağ Ev

20 Avqust 2025 23:12
​İran yeni raketlər istehsal etdi

​İran yeni raketlər istehsal etdi

20 Avqust 2025 22:45
Xoruz kimi banlayır -

Xoruz kimi banlayır - Medvedev Makronu tənqid etdi

20 Avqust 2025 22:24
Paşinyan Overçukla görüşdü

Paşinyan Overçukla görüşdü

20 Avqust 2025 16:42
6000-dən çox tələbənin müraciəti ləğv edildi

6000-dən çox tələbənin müraciəti ləğv edildi

20 Avqust 2025 00:17
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Pulu sevən 3 bürc -

21 Avqust 2025 01:15

Rusiyadan Hüseyn Həsənov barədə qərar

21 Avqust 2025 00:20

Aygün Bəylərin qızı aylar sonra göründü -

20 Avqust 2025 23:59

Ukrayna ordusu 1,7 milyondan çox itki verib -

20 Avqust 2025 23:42

Şəhidləri təhqir edən şəxsləri bu cəza gözləyir

20 Avqust 2025 23:25

Rentgen və lazer aparatları təhlükəlidir? -

20 Avqust 2025 23:17

ChatGPT üslubunu dəyişdi

20 Avqust 2025 23:15

​ABŞ Ukraynaya qoşun göndərməyi nəzərdən keçirmir -

20 Avqust 2025 23:12

Ölkədə taksi sürücülüyünə maraq niyə artıb? -

20 Avqust 2025 23:01

Hindistan qlobal yaşıl hidrogen bazarındakı hədəfini açıqladı

20 Avqust 2025 22:56