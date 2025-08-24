Sədərəkdə güclü yanğın başladı - VİDEO

Sədərəkdə güclü yanğın başladı -
12:10 24 Avqust 2025
460 Hadisə
Mətbuat
A- A+

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən “Sədərək” ticarət mərkəzində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Bu barədə Metbuat.az-a FHN-dən bildirilib

Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

Hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam edir.

DİN Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yeri mühafizə edilərək təhlükəsizlik və digər zəruri tədbirlər görülür.


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

FHN "Sədərək"dəki yanğınla bağlı məlumat yaydı -

FHN "Sədərək"dəki yanğınla bağlı məlumat yaydı -YENİLƏNİB

24 Avqust 2025 14:13
Nazir müavini "Sədərək"dəki hadisə yerinə getdi

Nazir müavini "Sədərək"dəki hadisə yerinə getdi

24 Avqust 2025 13:38
"Sədərək"dəki yanğına görə bu yolda sıxlıq yarandı

"Sədərək"dəki yanğına görə bu yolda sıxlıq yarandı

24 Avqust 2025 12:44
"Sədərək"dəki güclü yanğından görüntülər -

"Sədərək"dəki güclü yanğından görüntülər - VİDEO

24 Avqust 2025 12:26
Lənkəranda ər həyat yoldaşını qətlə yetirdi -

Lənkəranda ər həyat yoldaşını qətlə yetirdi -YENİLƏNİB

24 Avqust 2025 12:17
Gəncədə oğul anasını bıçaqladı

Gəncədə oğul anasını bıçaqladı

23 Avqust 2025 22:34
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Putin və Trampın görüşünün fotosu olan köynəklər satışa çıxarıldı

24 Avqust 2025 14:45

Azərbaycan XİN Ukraynanı təbrik etdi

24 Avqust 2025 14:33

FHN "Sədərək"dəki yanğınla bağlı məlumat yaydı -

24 Avqust 2025 14:13

Bu bürclərin şans dövrü başlayır

24 Avqust 2025 14:10

Nazir müavini "Sədərək"dəki hadisə yerinə getdi

24 Avqust 2025 13:38

"Sədərək"dəki yanğına görə bu yolda sıxlıq yarandı

24 Avqust 2025 12:44

"Sədərək"dəki güclü yanğından görüntülər -

24 Avqust 2025 12:26

Lənkəranda ər həyat yoldaşını qətlə yetirdi -

24 Avqust 2025 12:17

Avqustun 25-nin havası açıqlandı

24 Avqust 2025 12:12

Sədərəkdə güclü yanğın başladı -

24 Avqust 2025 12:10