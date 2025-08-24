FHN "Sədərək"dəki yanğınla bağlı məlumat yaydı - YENİLƏNİB

FHN "Sədərək"dəki yanğınla bağlı məlumat yaydı -
14:13 24 Avqust 2025
239 Hadisə
Mətbuat
A- A+

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən görülmüş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən “Sədərək” ticarət mərkəzində baş vermiş yanğının yayılmasının qarşısı alınıb.

FHN Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam edir.

    Əlavə məlumat veriləcək.

    13:27

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən “Sədərək” ticarət mərkəzində baş vermiş yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

    FHN Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, hazırda yanğının söndürülməsi, eyni zamanda yaxınlıqdakı obyektlərə yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.

    Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
    0552252950 (Whatsapp)
    metbuat.az

    BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

    Nazir müavini "Sədərək"dəki hadisə yerinə getdi

    Nazir müavini "Sədərək"dəki hadisə yerinə getdi

    24 Avqust 2025 13:38
    "Sədərək"dəki yanğına görə bu yolda sıxlıq yarandı

    "Sədərək"dəki yanğına görə bu yolda sıxlıq yarandı

    24 Avqust 2025 12:44
    "Sədərək"dəki güclü yanğından görüntülər -

    "Sədərək"dəki güclü yanğından görüntülər - VİDEO

    24 Avqust 2025 12:26
    Lənkəranda ər həyat yoldaşını qətlə yetirdi -

    Lənkəranda ər həyat yoldaşını qətlə yetirdi -YENİLƏNİB

    24 Avqust 2025 12:17
    Sədərəkdə güclü yanğın başladı -

    Sədərəkdə güclü yanğın başladı -VİDEO

    24 Avqust 2025 12:10
    Gəncədə oğul anasını bıçaqladı

    Gəncədə oğul anasını bıçaqladı

    23 Avqust 2025 22:34
    Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
    Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
    Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
    Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
    Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
    Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
    Media Savadlılığı

    Top xəbərlər

    Son xəbərlər »

    Putin və Trampın görüşünün fotosu olan köynəklər satışa çıxarıldı

    24 Avqust 2025 14:45

    Azərbaycan XİN Ukraynanı təbrik etdi

    24 Avqust 2025 14:33

    FHN "Sədərək"dəki yanğınla bağlı məlumat yaydı -

    24 Avqust 2025 14:13

    Bu bürclərin şans dövrü başlayır

    24 Avqust 2025 14:10

    Nazir müavini "Sədərək"dəki hadisə yerinə getdi

    24 Avqust 2025 13:38

    "Sədərək"dəki yanğına görə bu yolda sıxlıq yarandı

    24 Avqust 2025 12:44

    "Sədərək"dəki güclü yanğından görüntülər -

    24 Avqust 2025 12:26

    Lənkəranda ər həyat yoldaşını qətlə yetirdi -

    24 Avqust 2025 12:17

    Avqustun 25-nin havası açıqlandı

    24 Avqust 2025 12:12

    Sədərəkdə güclü yanğın başladı -

    24 Avqust 2025 12:10