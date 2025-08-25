Bakıda tozlu hava şəraiti müşahidə edilir

Bakıda tozlu hava şəraiti müşahidə edilir
09:28 25 Avqust 2025
271 Ölkə
Metbuat.az
A- A+

Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hazırda havada tozun miqdarı normadan - artıqdır. Bunu Ətraf Mühitin Çirklənməsinin Monitorinq Qrupunun baş mühəndisi Rəna Allahverdiyeva bildirib.

O qeyd edib ki, müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar transsərhəd xarakterlidir, cənub-şərq istiqamətli hava axınları vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olub:

“Tozlu hava şəraitinin meteoroloji vəziyyətdən asılı olaraq gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir”.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Avqustun 26-da havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 26-da havanın temperaturu dəyişəcək

25 Avqust 2025 12:25
Bu şəxslərin dərmanları üçün 13,4 milyon xərclənəcək

Bu şəxslərin dərmanları üçün 13,4 milyon xərclənəcək

25 Avqust 2025 12:04
Bakıdan Naxçıvana gedənlərin nəzərinə

Bakıdan Naxçıvana gedənlərin nəzərinə

25 Avqust 2025 11:50
“Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi yaradılır

“Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi yaradılır

25 Avqust 2025 11:27
Qəbələdə beşinci dairəvi məbəd qalıqları aşkarlandı -

Qəbələdə beşinci dairəvi məbəd qalıqları aşkarlandı - FOTO

25 Avqust 2025 11:26
Texniki baxışın müddəti necə hesablanır? -

Texniki baxışın müddəti necə hesablanır? - RƏSMİ

25 Avqust 2025 10:52
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Sədərək”dəki yanğın belə başlayıbmış -

25 Avqust 2025 12:58

Bu tikintilər özbaşına tikili sayıla bilər -

25 Avqust 2025 12:45

"Real" ulduz futbolçu barədə qərarını verdi

25 Avqust 2025 12:45

"Qarabağ"ın cavab oyununu fransalı hakimlər idarə edəcək

25 Avqust 2025 12:36

Avqustun 26-da havanın temperaturu dəyişəcək

25 Avqust 2025 12:25

Bu həftə 3 bürcün pul problemi olmayacaq

25 Avqust 2025 12:15

Rusiyalı üzgüçü Bosfor boğazında itkin düşdü

25 Avqust 2025 12:09

Bu şəxslərin dərmanları üçün 13,4 milyon xərclənəcək

25 Avqust 2025 12:04

İlham Əliyev britaniyalı naziri qəbul etdi

25 Avqust 2025 11:57

Bakıdan Naxçıvana gedənlərin nəzərinə

25 Avqust 2025 11:50