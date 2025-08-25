“Sədərək”dəki yanğın məhdudlaşdırıldı - YENİLƏNİB

"Sədərək"dəki yanğın məhdudlaşdırıldı
09:52 25 Avqust 2025
345 Ölkə
“Sədərək” ticarət mərkəzi tərəfindən icarəyə verilmiş anbarda baş vermiş yanğın məhdudlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.

Qeyd edlib ki, bəzi tüstülənmə ocaqlarının söndürülməsi işləri aparılır.

09:11

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən “Sədərək” ticarət mərkəzi tərəfindən icarəyə verilmiş anbarda baş vermiş yanğın hələ də davam edir.

Metbuat.az Report-a istinadla xəbər verir ki, yanğının söndürülməsi məqsədilə əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10-larla xüsusi təyinatlı texnikası və 140 nəfərə yaxın şəxsi heyəti cəlb olunub.

Ötən gün günorta saatlarından (11:50 radələrində-Qeyd) başlayan yanğının yayılmasının qarşısı alınıb, eyni zamanda yaxınlıqdakı yanacaqdoldurma məntəqəsinin və digər anbarların mühafizəsi təmin olunub.

Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

