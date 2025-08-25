“Fənərbaxça”da Mourinyo iddiası - Yeni klubu açıqlandı

Joze Mourinyo “Fənərbaxça”dan ayrıla bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, məşqçinin İngiltərə Premyer liqasında fəaliyyətini davam etdirə biləcəyi irəli sürülür. İddialara görə, “Nottingem Forest” Evangelos Marinakisi istefaya göndərəcəyi təqdirdə Mourinyonu kluba gətirə bilər. Klubun “Tottenham”in keçmiş baş məşqçisi Ange Postecoglounun xidmətində maraqlı olduğu barədə xəbərlər dərc edilib. TEAMtalk-ın məlumatına görə, “Seltik”in məşqçisi Brendan Rocers də “Nottingem Forest”də müzakirə edilən məşqçidir. Klub iddiaları rədd etsə də, məşqçi ilə klub nümayənələri arasında gərginlik müşahidə edildiyini açıqlayıb.
Yerli media məşqçinin qovulacağını irəli sürüb.