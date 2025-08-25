Kapital Bank-dan yeni kredit kampaniyası: 6000 AZN götür, aylıq 190 AZN ödə

Kapital Bank-dan yeni kredit kampaniyası:
17:32 25 Avqust 2025
301 İqtisadiyyat
Ölkənin birinci bankı Kapital Bank yeni kredit kampaniyasına start verir. Belə ki, 30 sentyabr tarixinədək bankdan nağd kredit alan müştərilər hər 6000 manat kredit məbəği üçün 190 manat aylıq ödəniş etmək şansı qazanırlar.

Kampaniya Birbank mobil tətbiqindən, rəqəmsal kanallardan və Kapital Bank, Birbank filiallardan rəsmiləşdirilən kreditlərə şamil edilir. Üstəlik rəqəmsal kanllardan və Birbank mobil tətbiqindən əldə edilən kreditlərə nağdlaşdırma komissiyası tətbiq edilmir. Kampaniyadan digər bankdakı kreditlərini Kapital Bank-a gətirən müştərilər də yararlana bilərlər.

Ətraflı məlumat üçün: http://b-b.az/npkr

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi, 121 filialı və 52 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün – https://kbl.az/prgtk, Birbank kartı sifarişi üçün – https://kbl.az/prcrc.

Kapital Bank Kredit
