Tramp İlham Əliyevə maraqlı hədiyyə göndərdi - FOTO

Tramp İlham Əliyevə maraqlı hədiyyə göndərdi -
18:36 25 Avqust 2025
416 Siyasət
Metbuat.az
A- A+

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trampın hədiyyəsi ilə əlaqədar sosial media hesablarında paylaşım edib.

Metbuat.az paylaşımı təqdim edir:

“Prezident Donald Trampa şəxsi imzası ilə mənə hədiyyə etdiyi tarixi fotoşəkillərə və üzərində yazdığı xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm.

Prezident Donald Trampın Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına, habelə Cənubi Qafqazda və dünyada sülh gündəliyinə verdiyi qətiyyətli dəstəyini yüksək qiymətləndirir və buna görə ona bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Donald J. Trump”.


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Saida Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

Saida Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

25 Avqust 2025 19:27
Azərbaycan və Britaniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirildi -

Azərbaycan və Britaniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirildi - FOTO

25 Avqust 2025 17:02
"Paşinyan qalib gəlsə, Rusiya hərbi bazasını çıxaracaq"

"Paşinyan qalib gəlsə, Rusiya hərbi bazasını çıxaracaq"

25 Avqust 2025 13:30
İlham Əliyev britaniyalı naziri qəbul etdi

İlham Əliyev britaniyalı naziri qəbul etdi

25 Avqust 2025 11:57
Zelenski İlham Əliyevə təşəkkür etdi

Zelenski İlham Əliyevə təşəkkür etdi

24 Avqust 2025 18:25
Azərbaycan XİN Ukraynanı təbrik etdi

Azərbaycan XİN Ukraynanı təbrik etdi

24 Avqust 2025 14:33
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Fənərbaxça”da Mourinyo iddiası -

25 Avqust 2025 20:45

3 bürcə hər tərəfdən pul gələcək -

25 Avqust 2025 20:15

Saida Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

25 Avqust 2025 19:27

IX “Muğam” Televiziya Müsabiqəsinin qalibləri məlum oldu

25 Avqust 2025 19:12

Kriptovalyuta zərəri belə kompensasiya edilə bilər

25 Avqust 2025 19:07

Ançelotti "Real"a böyük jest etdi

25 Avqust 2025 19:05

Xəzərin səviyyəsinin enməsi bu sahələrə ciddi təsir edəcək -

25 Avqust 2025 18:54

Tramp İlham Əliyevə maraqlı hədiyyə göndərdi -

25 Avqust 2025 18:36

Rəqsanənin ərinə cinayət işi açıldı -

25 Avqust 2025 18:20

Azərbaycanda 16800 nəfərin yoluxduğu xəstəlik nədir?

25 Avqust 2025 18:16