İsrail ordusu Suriyada yeni ərazilər ələ kecirdi

Suriya İsrailin Beyt Cin bölgəsindəki hərbi əməliyyatını tənqid edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Dəməşq hökuməti İsrail ordusunun hərbi hərəkətlərini "təhlükəli eskalasiya" adlandırıb. Dəməşq hökuməti İsrailin Hermon dağının ətəklərinə nəzarət etməsinin onun suverenliyinin pozulması olduğunu bəyan edib.
Qeyd edək ki, İsrail qüvvələri Dəməşq çöllərinə qədər əraziləri nəzarətə götürüb. Dəməşq hökumətinin məlumatına görə, İsrail Qolan təpələri ilə sərhədə yaxın Beyt Cin bölgəsində onlarla əsgərlə reyd keçirib.