Azərbaycan klubu 19 futbolçusu ilə yollarını ayırdı

Azərbaycan 1-ci liqa klublarından "Cəbrayıl" 19 futbolçusu ilə yollarını ayırıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Cəbrayıl" oyunçuları Zahir Mirzəzadə, Aqşin Yaqubov, Həsrət Mürsəlov, Taleh Qarayev, Mirmövsüm Canıyev, Samir İbrahimov, Nurlan Quliyev, Polad İbrahimov, Elşad Əliyev, Məhərrəm Orucov, Zeynəddin Abdurahmanov, Samir Məhərrəmli, Kənan Baxışov, Ravil Qafarov, Okan Təhməzli, Bilal İsmayılov, Ümüd Cəfərov, Vüsal Səfərov və Əkpər Vəliyevlə vidalaşıb.
Klub onlara uğurlar arzulayıb.